VÍDEO: La Reserva Federal (Fed) rompe con la racha de recortes al mantener los tipos de interés intactos

El anuncio divulgado en diciembre sobre las previsiones económicas de la Reserva Federal de Estados Unidos ya anticipaba una franja de tasas de interés inferior en dos décimas respecto a la prevista tres meses antes, situándola entre el 3,6% y el 3,9% para 2025. Este contexto resulta fundamental para entender la determinación tomada, este miércoles, de mantener inalterado el rango objetivo de los tipos de interés entre el 3,50% y el 3,75%, niveles que no se veían desde finales de 2022. De acuerdo con información publicada por Europa Press, esta decisión rompe con una secuencia previa de recortes consecutivos de 25 puntos básicos que venían concretándose desde septiembre hasta diciembre.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) optó por pausar la reducción de tipos, alineándose así en parte con el patrón observado entre enero y mayo, cuando el precio del dinero se mantuvo estático en cinco reuniones sucesivas, detalló Europa Press. El comunicado de la Fed señaló que la economía estadounidense experimentó una expansión sólida en el período más reciente, con un panorama laboral caracterizado por un crecimiento bajo en el empleo y una tasa de desempleo que muestra indicios de estabilización. La inflación, por su parte, permanece en un nivel elevado según los últimos registros.

En el documento dirigido a los mercados, la institución reconoció la alta incertidumbre que afecta el rumbo económico. En palabras de la Fed, el órgano rector continuará “pendiente” de los riesgos asociados tanto a la evolución del empleo como a la inflación. Esta postura refleja una voluntad de prudencia: cualquier modificación futura de la política monetaria dependerá de un análisis detallado de los nuevos datos económicos, la situación macroeconómica global y el balance de riesgos, según reportó Europa Press.

El comunicado también enfatizó la disposición del banco central a ajustar las tasas si surge la necesidad. Para defender cualquier futura decisión, la Fed afirmó que prestará especial atención a las cifras relativas al mercado laboral, la inflación y las proyecciones de su desarrollo, así como al posible impacto de acontecimientos internacionales y financieros sobre la economía estadounidense. Europa Press consignó que, en el seno del comité rector, el consenso no fue pleno: Stephen Miran y Christopher Waller defendieron un recorte de 25 puntos básicos, en contraste con la decisión mayoritaria de preservar los tipos sin cambios.

Las divergencias internas adquirieron relevancia, particularmente en el caso de Miran, cuya presencia en el comité, desde septiembre de 2025, respondió a la voluntad del expresidente Donald Trump de presionar por una drástica reducción del precio del dinero. En la actual etapa, otros miembros cercanos al planteamiento de Trump, como Michelle Bowman, vicepresidenta del área de supervisión, se mantuvieron alineados con la postura oficial de congelar tasas. Waller, en cambio, reiteró la conveniencia de un recorte, posicionándose como posible sucesor de Jerome Powell cuando expire su mandato en mayo, indicó Europa Press.

Respecto a la evolución futura, la Fed presentó en diciembre una revisión al alza del crecimiento del Producto Interno Bruto estadounidense para 2025, estimando un avance del 1,7%. Las proyecciones para 2026 situaron la expansión en el 2,3%. Para 2027 y 2028, las previsiones alcanzan el 2% y el 1,9%, respectivamente, en ambos casos con incrementos marginales frente a estimaciones previas. Según Europa Press, la tasa de desempleo permanecería estable en el 4,5% en 2025 y el 4,4% en 2026, con un ligero descenso al 4,2% en 2027; ese valor se mantendría en 2028.

Por lo que respecta a la evolución de los precios, la previsión de inflación para finales de 2025 se ubica en el 2,9%, mientras que la subyacente, que no contempla energía ni alimentos, se situaría en el 3%. Para 2026 las estimaciones descienden al 2,4% (general) y 2,5% (subyacente) respectivamente. Tanto en 2027 como en 2028, ambos índices convergerían en el 2,1% y el 2%, cifra que constituye el objetivo fijado para el control de precios, según consignó Europa Press.

El reporte de Europa Press detalla que los desacuerdos internos sobre la dirección de la política monetaria han cobrado peso a raíz de la presión política reflejada durante la administración Trump. Miran y Bowman, nombrados durante ese periodo, han respaldado políticas orientadas a reducir el costo del dinero, mientras que Waller aparece destacado como candidato a liderar la Reserva Federal en el futuro inmediato. El mandato de Powelltiene prevista su expiración en mayo de este año, lo que añade elementos de incertidumbre sobre la consistencia futura de la orientación tomada por la entidad.

La Reserva Federal reiteró, según el medio, su enfoque en la análisis constante de la coyuntura, evitando compromisos unilaterales y dejando abierta la opción de revisar los tipos si los datos lo justifican. La preocupación en torno a la evolución del empleo y del nivel general de precios sigue dominando la agenda del organismo monetario, incluida la vigilancia sobre los posibles efectos de factores internacionales o financieros. Este enfoque busca establecer un equilibrio entre el control de la inflación y la sostenibilidad del crecimiento en una coyuntura donde los indicadores ofrecen señales mixtas.