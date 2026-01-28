Snap convierte la división centrada en sus gafas de realidad aumentada en una subsidiaria

La creación de Specs Inc. marca un paso estratégico en la evolución de los productos inteligentes de Snap, según detalló la empresa en un comunicado recogido por medios especializados. Esta nueva subsidiaria se encargará del desarrollo y la gestión de la gama de gafas de realidad aumentada de la compañía, con el respaldo de la inteligencia artificial (IA) como eje central para su próxima generación de dispositivos. Tal como informó la propia Snap, el objetivo es reforzar la presencia de la firma en un segmento que pretende posicionarse como alternativa a los ordenadores y teléfonos inteligentes tradicionales.

De acuerdo con la información divulgada por la empresa y difundida por medios como Europa Press, la subsidiaria gestionará la marca, las inversiones y las asociaciones relativas a estos productos. Snap explicó que la decisión responde a la visión de que el futuro de la computación personal estará determinado por dispositivos “ponibles” que integren funciones digitales y físicas, facilitando la interacción directa a través de gestos manuales y comandos de voz.

La trayectoria de Snap en este sector comenzó hace más de diez años con el desarrollo de las gafas de realidad aumentada Spectacles. Estos dispositivos permiten a los usuarios estar siempre conectados y compartir contenido en tiempo real, gracias a un sistema operativo propio que facilita el acceso a experiencias digitales inmersivas desde páginas web compatibles. La empresa subrayó que esta tecnología busca mantener la presencia social y la comunicación entre amigos y familiares, más allá de los formatos tradicionales.

En el contexto de este anuncio, Snap confirmó el próximo lanzamiento, durante este mismo año, de una sexta generación de sus gafas, que pasarán a llamarse Specs. Según adelantó la compañía en 2023 y reafirmó en su comunicado reciente, este modelo incorporará un ordenador “ultrapotente” en un formato ligero, apostando por el potencial de la inteligencia artificial para transformar la experiencia de uso de los ordenadores. Respecto al funcionamiento del nuevo aparato, la empresa indicó que, a diferencia de los sistemas operativos que requieren la acción constante del usuario, el sistema inteligente de Specs utiliza su conocimiento del usuario y del entorno para asistir proactivamente en distintas tareas, todo ello salvaguardando la privacidad.

Snap precisó, según reportó Europa Press, que la adopción de la inteligencia artificial no solo permitirá a la computadora realizar más tareas por el usuario y reducir la necesidad de manipulación directa, sino también abordar cuestiones vinculadas a los residuos tecnológicos y la accesibilidad digital. Conforme se reemplazan objetos físicos por bienes digitales, la compañía considera que Specs puede ofrecer una alternativa más sostenible y accesible dentro del ecosistema de dispositivos personales.

La estrategia comercial detrás de la nueva subsidiaria Specs Inc. apunta a fortalecer la innovación en este segmento, fomentar alianzas y captar nuevas inversiones dedicadas a la realidad aumentada y la inteligencia artificial. La empresa evaluó que este movimiento facilitará el desarrollo independiente de la línea Specs, potenciando el alcance global de este tipo de dispositivos y su integración dentro de las rutinas cotidianas.

Snap detalló además que las innovaciones integradas en la siguiente generación de Specs buscan impulsar una interacción más natural e intuitiva, permitiendo un acceso constante a contenido digital y funciones de comunicación avanzadas. La expectativa de la compañía es que este producto promueva una transición gradual de los soportes actuales hacia formas de computación menos intrusivas y más adaptadas a la movilidad y las necesidades personales.

El avance de Snap en el terreno de la realidad aumentada refleja la apuesta por una informática personal más flexible y centrada en el usuario, donde la interacción ocurre sin barreras físicas entre el individuo y la tecnología. La participación de la inteligencia artificial está concebida para optimizar la eficiencia y la personalización, contribuyendo a redefinir la manera en que las personas acceden a la información y gestionan su conectividad diaria.

A través del lanzamiento de la nueva generación de gafas Specs bajo la gestión de su subsidiaria, Snap se propone abrir nuevas oportunidades comerciales y consolidar su posición en un mercado caracterizado por la convergencia de hardware avanzado, plataformas digitales y servicios impulsados por IA, según describió la compañía en su comunicado oficial.