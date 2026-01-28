Musk considera junio como fecha para la OPV récord de SpaceX, según 'FT'

El esperado salto al parqué de SpaceX, la empresa aeroespacial de la cual Elon Musk es fundador, consejero delegado y principal accionista, podría producirse el próximo mes de junio coincidiendo con una inusual alineación planetaria y el cumpleaños del magnate de origen sudafricano, según informa el diario 'Financial Times', que calcula que la compañía alcanzaría una valoración de 1,5 billones de dólares (1,2 billones de euros).

SpaceX buscará recaudar hasta 50.000 millones de dólares (41.920 millones de euros) en la operación, con una valoración de aproximadamente 1,5 billones de dólares, según indicaron al periódico fuentes no identificadas, lo que convertiría a la OPV en la mayor salida a bolsa de la historia, superando los 29.000 millones de dólares (24.315 millones de euros) recaudados por Saudi Aramco en 2019.

En este sentido, según personas familiarizadas con el asunto consultadas por el periódico, Elon Musk habría planteado que la transacción coincida aproximadamente con la conjunción de Júpiter y Venus, que se espera para los próximos 8 y 9 de junio, así como con su cumpleaños, el 28 de junio.

Asimismo, apuntan que Bret Johnsen, director financiero de SpaceX, ha estado manteniendo conversaciones y llamadas por Zoom con inversores privados de la empresa desde el pasado mes de diciembre para explorar una salida a bolsa a mediados de 2026.

Algunos banqueros e inversores creen que junio supondría un plazo demasiado ajustado para la OPV, ya que la compañía aún debe presentar el Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para notificar al regulador su intención de cotizar y organizar una gira global ('roadshow') para comercializar las acciones.

En este sentido, el periódico de referencia en la City señala que la propuesta pone de relieve la influencia personal en SpaceX de Musk, quien cuenta con un largo historial de chistes sobre decisiones empresariales, como en 2018 en relación con la privatización de Tesla a 420 dólares por acción o la reciente disputa en redes sociales sobre Ryanair.

En cualquier caso, las fuentes consultadas advierten de que una potencial salida a bolsa de SpaceX estará sujeta a las condiciones y el sentimiento del mercado.

El rotativo británico avanzó la semana pasada que el fabricante de cohetes reutilizables estaría en conversaciones con Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley para liderar la operación.