Mueren 15 personas al accidentarse una aeronave de la compañía estatal colombiana en el norte del país

La aerolínea estatal de Colombia, Satena, ha confirmado la muerte de 15 personas que iban a bordo de una aeronave que se ha accidentado este miércoles en la región Norte de Santander, horas después de que informara de que había desaparecido del radar.

La aeronave, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña e iba con trece pasajeros y dos tripulantes, ha sufrido "un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas", reza un comunicado. La aeronave tipo Beechcraft con matrícula HK4709 estaba operada por la empresa Searca

Satena ha publicado las identidades de las víctimas mortales y ha trasladado sus condolencias a los seres queridos de los fallecidos. "Asimismo, dispondremos de todos nuestros recursos en la atención humanitaria para sus familias (y) para esclarecer lo ocurrido", ha añadido.

Previamente, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, había informado en redes sociales de que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil estaba recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación con la aeronave. "Se activaron los protocolos correspondientes", ha agregado.

El avión despegó a las 11.40 horas (hora local) y tenía programado su aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12.05 horas (hora local), pero el contacto se ha perdido minutos antes de su llegada, según informa la emisora Blu Radio.

