Mar Flores se planta y manda un mensaje a Carlo Costanzia di Costigliole con su hijo Carlo como protagonista

En respuesta a la controversia por las declaraciones contenidas en sus memorias y a la reacción de Carlo Costanzia di Costigliole, Mar Flores ha manifestado que no tiene información sobre una posible demanda, subrayando que desea proteger la relación con su hijo, Carlo, y mantener la calma tras la tensión familiar. Según informó el medio, la modelo aseguró: "Yo no he recibido nada", en referencia a la posible acción legal anunciada por su exmarido por los señalamientos que aparecen en su libro. Flores recalcó su intención de no avivar la polémica y evitar responder preguntas relacionadas con personas fuera de su entorno inmediato, añadiendo: "Yo te rogaría y pido por favor para 2026 que no me preguntéis por personas que no sea yo, sobre todo desde mi entorno familiar que no voy a contestar. Y eso ya lo dejo así clarísimo porque quiero tener un año muy tranquilo".

De acuerdo con la información publicada por el medio, madre e hijo se encuentran actualmente participando juntos en el programa "Decomasters" de TVE, después de años de distanciamiento y a raíz de la polémica que desató la publicación de las memorias de Flores. En el programa, ambos han mostrado complicidad y cercanía, lo que marcó su primera colaboración profesional frente a las cámaras. Flores expresó que este primer proyecto tiene un significado especial para ambos, destacando que, tras convivir durante el rodaje, ha tenido la oportunidad de conocer mejor a Carlo, algo que no había podido hacer anteriormente debido a la distancia y los viajes. "He aprendido muchas cosas de él que no había tenido la oportunidad de comprobar antes porque no habíamos convivido tanto tiempo juntos y me hace mucha ilusión. Nos vemos poco, hemos estados viajando mucho... Estoy orgullosa. He descubierto que Carlo es el hijo que a cualquier madre le gustaría tener en cuanto a valores y también el novio que a cualquiera le gustaría tener", confesó Flores durante el estreno, de acuerdo con los testimonios recogidos por el medio.

La proximidad entre madre e hijo no fue bien recibida por Carlo Costanzia di Costigliole, quien, de acuerdo con lo publicado por el medio, eliminó su perfil de Instagram, luego de trascender que había dejado de seguir tanto a Carlo como a su pareja, Alejandra Rubio, tras conocer la complicidad mostrada por ambos ante las cámaras. El exmarido de la modelo ha manifestado públicamente su descontento y anunció su intención de denunciar a Flores por las acusaciones que le atribuye en su libro de memorias.

Según consignó el medio, Mar Flores evitó profundizar en las posibles motivaciones de Costanzia di Costigliole o en los detalles del supuesto conflicto familiar, reiterando que no desea contribuir a nuevas controversias. Insistió en que su objetivo es “no sacar más las cosas de su lugar” y afirmó que así, en su opinión, todas las partes involucradas se encuentran bien en este momento. Flores declaró que desconoce el estado de ánimo de su expareja respecto a su hijo y Alejandra Rubio, y remarcó que no tiene comentarios adicionales sobre ese tema.

La aparición conjunta de Mar Flores y Carlo Costanzia en "Decomasters" ocurre tras años marcados por la distancia y el impacto que tuvieron la separación y las circunstancias posteriores al divorcio, temas que la modelo abordó en su libro de memorias. El medio detalló que en estos testimonios, Flores se abrió sobre los momentos complicados que vivió tanto durante su matrimonio como tras la ruptura, especialmente en lo referente a la relación con su hijo. Ante el impacto de la publicación, la reacción de Costanzia di Costigliole no se hizo esperar, abriendo la posibilidad de acciones legales por considerar injuriosas algunas declaraciones.

La cobertura de esta situación por parte del medio refleja el interés que existe en el entorno mediático por la evolución de la relación familiar tras la publicación del libro y el actual acercamiento entre madre e hijo. Flores, por su parte, recalcó que quiere dejar atrás el pasado y propiciar un ambiente de tranquilidad y respeto, pidiendo que se evite consultarla sobre cuestiones referidas a su expareja y haciendo énfasis en proteger su bienestar personal y el de su hijo en el futuro inmediato.