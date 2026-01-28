Las fuerzas de Israel "neutralizan" a un hombre tras un supuesto intento de apuñalamiento cerca de Jerusalén

El hombre, cuya identidad no ha sido todavía revelada por las autoridades, llegó esta mañana al punto de control fronterizo entre Jerusalén y Belén, en Cisjordania, y según la Policía israelí, durante su registro extrajo un cuchillo. Los agentes respondieron con disparos que, de acuerdo con la información publicada por el medio, resultaron en la muerte del sospechoso. El incidente ha dejado en suspenso detalles sobre la motivación, mientras la investigación oficial sigue en curso y no se han difundido nombres o características adicionales del individuo ni precisiones sobre el contexto del suceso.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía y citada por las plataformas de noticias, los hechos ocurrieron en un puesto de control situado en la línea que delimita Jerusalén y Belén. En el comunicado difundido en redes sociales, la Policía israelí afirmó que sus agentes "identificaron a un sospechoso proveniente de Cisjordania". Durante la inspección, el hombre supuestamente mostró un arma blanca, momento en el que los guardias del puesto de control "abrieron fuego contra el sospechoso, que fue neutralizado", según el mensaje citado por el medio.

Tal como reportó la fuente oficial y reprodujo el medio, los agentes israelíes no sufrieron bajas ni lesiones en el intercambio. La versión preliminar presentada por la Policía sostiene que la actuación se llevó a cabo tras la amenaza directa, pero sin ofrecer detalles sobre el número de disparos realizados, el tiempo transcurrido entre el aviso y la respuesta, ni las circunstancias personales del individuo involucrado.

Según informó el medio, hasta el momento las autoridades no han especificado si existía alguna alerta previa sobre posibles ataques en esa zona ni han divulgado si el sospechoso tenía antecedentes de incidentes similares. Las fuerzas de seguridad de Israel mantienen activo un protocolo de revisión en los puntos de control fronterizos con Cisjordania, especialmente en contextos de alerta incrementada debido a tensiones regionales, según ha señalado el medio a partir del contexto proporcionado por las autoridades.

El medio añadió que, tras el suceso, la investigación sigue abierta y que las autoridades policiales aún no han dado a conocer las razones que motivaron la actuación del sospechoso ni han detallado el hallazgo de más pruebas en el lugar. Los protocolos de actuación en puestos fronterizos, según recogió el medio, contemplan una respuesta inmediata cuando los agentes consideran que existe una amenaza inminente.

Fuentes policiales citadas por el medio remarcaron que el suceso no generó consecuencias para los agentes o para otras personas presentes en las inmediaciones del puesto de control. Además, hasta el cierre de la información no se habían anunciado medidas adicionales de seguridad o modificaciones en las operaciones de los controles fronterizos en Cisjordania.

El incidente, según consignó el medio, se produce en un momento de tensión en la región, donde los puntos de control entre Jerusalén y localidades palestinas de Cisjordania suelen ser escenario de situaciones similares, aunque las autoridades no han detallado si existen conexiones concretas entre este episodio y hechos previos.

Por último, el medio resaltó que no se han difundido grabaciones ni imágenes del momento del presunto ataque, y que las autoridades mantienen reservada la información vinculada a la investigación en marcha, a la espera de esclarecer los motivos detrás de la acción del individuo y las circunstancias exactas del tiroteo.