Agencias

PEDIGREE® lanza una campaña para rendir homenaje a los perros mestizos y cambiar el significado del término en Brasil

Guardar
Google icon

PEDIGREE® lanza una campaña para rendir homenaje a los perros mestizos y cambiar el significado del término en Brasil

PR Newswire

SÃO PAULO, 19 de junio de 2026

Con Ronaldinho Gaúcho como parte de la campaña, PEDIGREE® y AlmapBBDO comienzan la próxima etapa de la plataforma Caramelo, que rinde homenaje a perros mestizos como símbolos de afecto, pertenencia y orgullo nacional

SÃO PAULO, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras Brasil se centra en el fútbol, PEDIGREE® lanza "PEDIGREE® Mutt", una campaña que invita a los brasileños a cambiar la forma en que ven a los perros mestizos y a celebrar a los perros sin raza definida como símbolos de amor y orgullo.

PUBLICIDAD

La campaña es una siguiente etapa natural después de que la plataforma Caramelo, creada por AlmapBBDO para PEDIGREE® en 2025, situara a esta icónica "raza" de perro mestizo en el centro de la conversación y ayudó a convertirla en uno de los íconos más queridos de Brasil. Ahora, la marca amplía su alcance: de Caramelo como símbolo nacional al perro mestizo como emblema de la esencia y el orgullo brasileños.

En lugar de centrarse en un perro específico, "PEDIGREE® Mutt" destaca un sentimiento colectivo: el orgullo y la identificación que los brasileños sienten hacia los perros mestizos. La iniciativa destaca que cada perro merece cuidado, respeto, nutrición de calidad y la oportunidad de encontrar un hogar lleno de amor.

PUBLICIDAD

"Durante más de 17 años, PEDIGREE® ha trabajado para promover la adopción responsable y brindar mayor visibilidad a los perros mestizos. Queremos compartir un mensaje simple: cada perro merece amor, cuidado y reconocimiento", afirmó Ricardo Marinho, gerente de Marketing de PEDIGREE®.

Para dar inicio a la campaña, el 12 de junio, Ronaldinho Gaúcho publicó en las redes sociales que "Brasil es un perro mestizo". La publicación despertó curiosidad y entabló conversaciones antes de que el icónico futbolista revelara que estaba colaborando con PEDIGREE®.

La elección de Ronaldinho Gaúcho refuerza el objetivo de la campaña de conectar dos símbolos nacionales: uno de los nombres más importantes en la historia del deporte brasileño, reconocido mundialmente por su autenticidad, alegría y espontaneidad, y el adorable perro mestizo, que ocupa un lugar único en el imaginario nacional.

"La nueva campaña de PEDIGREE® enmarca al perro mestizo como un verdadero símbolo de pertenencia y orgullo nacional", declaró Camilla Massari, directora de impacto y vicepresidenta de Servicios al Cliente y Negocios de AlmapBBDO. "Al colaborar con Ronaldinho Gaúcho, conectamos su autenticidad con la mezcla única que define tanto al pueblo brasileño como a los perros de raza mixta. Nuestro objetivo es redefinir el término de una manera afectuosa y transformar la identificación cultural en un impacto real para la adopción y el negocio de la marca".

La campaña contará con creadores de contenido y figuras queridas en las próximas semanas. Con "PEDIGREE® Mutt", la marca reafirma su compromiso con la adopción responsable y destaca que cada perro merece ser tenido en cuenta, valorado, cuidado y reconocido.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2997372/PEDIGREE.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/pedigree-lanza-una-campana-para-rendir-homenaje-a-los-perros-mestizos-y-cambiar-el-significado-del-termino-en-brasil-302805597.html

FUENTE PEDIGREE®

Últimas Noticias

ONG pide investigar cadena de mando en asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam

Infobae

El PIB de Nicaragua creció un 6,1 % en el primer trimestre de 2026

Infobae

Aoun reclama a Rubio un alto el fuego "integral" en Líbano antes de proseguir las negociaciones con Israel

Aoun reclama a Rubio un alto el fuego "integral" en Líbano antes de proseguir las negociaciones con Israel

El Gobierno del oeste de Libia condena el atentado terrorista en Níger que dejó 35 muertos

Infobae

Previa del Ecuador - Curazao

Previa del Ecuador - Curazao