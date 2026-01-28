Javier Ambrossi en su primera visita sin Javier Calvo a 'La Revuelta': "A veces uno se desenamora"

Javier Ambrossi relató que durante el cumpleaños de su antigua pareja, Javier Calvo, sufrió un episodio de ansiedad, reconoció que su cuerpo le demandaba cambios y admitió que no lograba diferenciar los límites entre ambos dentro de la relación. En ese contexto, el director expuso en el programa 'La Revuelta' cómo atravesó la ruptura con Calvo, reflexionando sobre el desgaste emocional y la prioridad que ahora otorga a su bienestar personal. Según consignó el medio que publicó la entrevista, Ambrossi compartió abiertamente detalles sobre el proceso que ha experimentado tras finalizar la relación, destacando la importancia de no permanecer en vínculos donde el amor ha terminado.

En el espacio conducido por David Broncano, el codirector de 'Paquita Salas' acudió en solitario por primera vez, sin la compañía de Javier Calvo, con quien hasta ahora había compartido tanto la vida profesional como personal. De acuerdo con el medio que recogió la conversación, Ambrossi se mostró visiblemente emocionado y entregó un obsequio especial: una bola de cristal con una fotografía de la primera entrevista que ambos ofrecieron en el programa, un gesto que despertó en él la nostalgia al recordar su historia conjunta. “Me entran ganas de llorar”, expresó Ambrossi, dejando entrever la carga emocional de ese instante.

Sobre la continuidad laboral con Calvo, el medio mencionó que los dos continúan colaborando profesionalmente y alcanzando logros a pesar del distanciamiento amoroso. Ambrossi manifestó durante la entrevista: “Es la persona a la que más he querido en mi vida, sería imbécil si no formase parte de mi vida, saldría perdiendo yo”. Estas palabras reflejaron el vínculo profundo y el respeto que aún mantienen, aunque matizó con franqueza: “a veces uno se desenamora”, sugiriendo que el fin del romance no implica necesariamente un distanciamiento personal o profesional absoluto.

El creador subrayó la influencia que la salud mental ha tenido en su toma de decisiones. Consultado sobre cómo transitó la separación, Ambrossi recordó que incluso su bienestar físico se vio comprometido en la última etapa de la relación. Manifestó que la imposibilidad de distinguir su individualidad dentro del vínculo comenzó a afectar su equilibrio emocional, lo que finalmente le llevó a reevaluar su situación. El medio reportó que el director aconsejó no quedarse atrapado en relaciones terminadas, señalando: “Con la cantidad de mierdas que pasan en el mundo, no te quedes atrapado en una relación que sientes que ya acabó”.

Durante su participación en 'La Revuelta', Ambrossi también respondió a las preguntas características del programa, abordando temas personales y mostrando su disposición a hablar de manera abierta sobre su nueva etapa como soltero. El medio detalló que el director se refirió a su vida sexual con humor, afirmando que en el último mes había mantenido relaciones sexuales entre 12 y 15 veces, y comentó en tono jocoso: “Llevaba mucho tiempo en una relación y se me había acumulado la clientela”. Estas declaraciones evidenciaron el proceso de adaptación a su renovada libertad y su deseo de reencontrarse consigo mismo.

El asunto de la sexualidad ocupó también parte de la conversación, según reportó el medio. Ambrossi planteó que se encuentra explorando una fase vital centrada en el disfrute personal y en la valoración del propio cuerpo y el atractivo. Explicó que esta sensación ha resurgido en él y valoró la importancia de experimentar dicho renacer emocional. Acerca de las perspectivas de iniciar una nueva relación, el director aclaró que no espera enamorarse pronto y, en tono distendido, declaró: “Mucho le tengo que gustar para querer meterse en esta movida”, destacando que su prioridad actual pasa por vivir plenamente su individualidad.

El medio explicó que, a pesar de este periodo de cambios en el ámbito personal, Ambrossi se encuentra inmerso en varios proyectos profesionales, tales como su desempeño como presentador en el Benidorm Fest 2026, faceta por la que expresó su agradecimiento. Tanto la trayectoria en solitario como el trabajo conjunto con Calvo siguen presentes en esta nueva etapa, lo que define el momento de transición que atraviesa el creador.

Según la información recogida, la sinceridad y apertura con la que Javier Ambrossi narró su experiencia busca servir de testimonio para quienes puedan atravesar situaciones similares, señalando la importancia de tomar decisiones orientadas al cuidado de la salud emocional y mental. Reconoció la complejidad de dejar atrás una relación significativa, pero insistió, según difundió el medio, en el valor de no perpetuar vínculos que hayan perdido el sentido afectivo.