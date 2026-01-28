Isabel Jiménez, su duro reproche a la prensa tras el bache de salud de Sara Carbonero: "No era necesario"

Durante su participación en la première de la película ‘Aída y vuelta’, Isabel Jiménez compartió sus impresiones sobre la reciente cobertura mediática relacionada con la salud de su amiga Sara Carbonero, señalando con firmeza que determinadas imágenes publicadas no eran necesarias y criticando la intromisión en momentos de vulnerabilidad. Este episodio ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca de los límites informativos y el respeto a la intimidad de figuras públicas, especialmente cuando se trata de temas médicos personales. De acuerdo con el medio que difundió estas declaraciones, Jiménez recalcó la importancia de que los profesionales de la información ejerzan sensibilidad y cautela ante situaciones delicadas que afectan a terceros.

Según reportó el medio, la presentadora de Informativos de Mediaset fue consultada sobre el estado de salud de Sara Carbonero, quien recientemente permaneció ingresada once días en un hospital de Lanzarote debido a un problema abdominal, antes de regresar a su residencia en Madrid para continuar con su recuperación de manera privada y rodeada de su entorno cercano. Al ser preguntada por la evolución de Carbonero y la cobertura mediática que rodeó este episodio, Jiménez reconoció las complicaciones de abordar temas personales relacionados con la salud, aunque exista vínculo cercano o familiaridad con la persona afectada. “A ver, yo imagino que cuando la tengáis a ella en un evento, en un photocall, ella contará hasta donde ella quiera, pero tenéis que entender que al final son temas de salud, terceras personas, que por mucho que seamos hermanas es muy complicado”, expresó Jiménez, según publicó la fuente citada.

El medio detalló también que la periodista fue especialmente crítica con la publicación de imágenes tomadas en el aeropuerto de Tenerife, donde Carbonero fue fotografiada junto a su pareja José Luis Cabrera tras recibir el alta hospitalaria. Tras admitir que no suele seguir la cobertura mediática sobre este tipo de temas para protegerse, Jiménez apuntó: “La única cosa que he visto y que no me gustó nada fueron las imágenes cuando ella estaba en el aeropuerto, que creo que no eran necesarias”. De esta forma, la presentadora puso en cuestión la justificación y pertinencia de difundir fotografías de figuras públicas en situaciones delicadas donde la privacidad debería prevalecer.

Durante la conversación con los medios, Isabel Jiménez subrayó que, a pesar de su rol como periodista y de comprender el interés informativo, también resulta fundamental reflexionar sobre los límites éticos. “Muchas veces entiendo vuestro trabajo porque soy periodista, entiendo el interés, pero también hay que equilibrar mucho, ¿no? Hasta dónde la privacidad de una persona en cuestiones de salud", reflexionó según consignó el medio. Estas palabras evidencian la dificultad de conjugar la exigencia de información pública con el deber de proteger la intimidad en temas sensibles.

En el marco del evento cinematográfico y mientras abordaba asuntos del ámbito informativo, Jiménez también fue consultada sobre otros protagonistas de la actualidad, como Julio Iglesias e Iñaki Urdangarín. Sobre Julio Iglesias y la investigación judicial archivada, optó por la cautela al afirmar que, como periodista, “vamos un paso más allá y la Justicia lo ha archivado. Tenemos muy poquita información y tampoco puedes entrar a valorar lo que ha hecho o no ha hecho una persona porque no lo sabemos”, según publicó el medio. En cuanto a las memorias de Iñaki Urdangarín, Jiménez reconoció no estar interesada en su lectura, argumentando que su trabajo profesional la mantuvo durante años informando sobre el Caso Noós y que solo volvería a tratar el tema si representara una obligación periodística.

Tal como detalló el medio, la intervención de Isabel Jiménez durante el estreno de ‘Aída y vuelta’ no solo giró en torno al reencuentro del elenco de la serie, sino que abrió una reflexión en torno al manejo responsable de la información cuando involucra situaciones de salud personal y la exposición a la que se ven sometidas las figuras públicas durante momentos vulnerables. Su petición de respeto y prudencia constituye un llamado a reconsiderar el equilibrio entre el interés periodístico y el derecho a la intimidad de las personas afectadas.

El caso de Sara Carbonero ha coincidido con un contexto marcado por debates sobre la cobertura de situaciones sensibles y sobre la responsabilidad de los medios de comunicación al tratar información personal de personajes reconocidos. El medio subrayó que la periodista insistió en que la difusión de imágenes y relatos durante estos momentos puede ejercer consecuencias tanto en la persona afectada como en su entorno, razón por la cual instó a los profesionales de la comunicación a sopesar el alcance y necesidad de su trabajo en estas circunstancias.

Finalmente, durante la presentación de la película, Jiménez reiteró su postura de que la exposición mediática debe encontrar límites claros, principalmente cuando los protagonistas no han decidido compartir ciertos aspectos de su vida personal, especialmente los relacionados con la salud o el bienestar emocional. Las declaraciones recogidas por el medio reavivan el debate sobre el respeto a la privacidad y la obligación ética de un manejo responsable de la información por parte de la prensa, especialmente en casos en los que la cobertura puede incidir directamente en el bienestar de los involucrados.