Hisdesat firma un acuerdo con Airbus para comercializar las imágenes de la Tierra de los satélites PAZ 2

Hisdesat, la rama de satélites militares de Hispasat (controlada ahora por Indra), y Airbus Defence and Space han cerrado un acuerdo para comercializar las imágenes y aplicaciones de los futuros satélites radar de observación de la Tierra PAZ-2, según han informado ambas compañías en sendos comunicados.

Estas imágenes son relevantes para las capacidades de inteligencia y vigilancia en misiones de defensa y seguridad, así como para aplicaciones civiles en la supervisión de infraestructuras, la gestión de riesgos, el control de fronteras y la evaluación de desastres.

El acuerdo extiende la colaboración de las dos empresas suscrita en 2018 para la comercialización de las imágenes del satélite PAZ, en constelación con los alemanes TerraSAR-X y TanDEM-X.

"Esta asociación tiene como objetivo ampliar los límites de la observación de la Tierra basada en radares de apertura sintética y proporcionar soluciones innovadoras para satisfacer la creciente demanda mundial tanto del mercado militar como del comercial", ha subrayado el director del área de Espacio Digital de Airbus Defence and Space, Eric Even.

En tanto, el director general de Hisdesat, Miguel Ángel García Primo, ha resaltado que el refuerzo de esta alianza comercial "dará continuidad al excelente trabajo realizado desde 2018 entre los equipos de Hisdesat y Airbus" y servirá para impulsar la penetración de las imágenes de radar de apertura sintética en cualquier circunstancia meteorológica, frente a otras herramientas de observación de la Tierra.

El programa PAZ 2 consta de dos satélites gemelos que reemplazarán al actual satélite PAZ, en servicio desde 2018 y cuya vida útil se prevé que finalice al término de esta década, para garantizar y mejorar sus capacidades actuales.

Se espera que el primero entre en servicio a mediados de 2031 y, de hecho, a comienzos del pasado julio Hisdesat adjudicó a Airbus Defence and Space España el contrato para la fabricación de los dos nuevos satélites del programa.

"Los PAZ-2 están programados para volar en constelación e integrarán tecnologías avanzadas que permitirán una calidad de imagen sin precedentes y una resolución mejorada de hasta 10 centímetros, al tiempo que aumentarán la cobertura hasta 6,7 millones de kilómetros por día y satélite, ofreciendo un ancho de barrido máximo de las imágenes de 500 kilómetros", ha añadido Hisdesat.

Cabe señalar que en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 15 de abril se aprobaron modificaciones presupuestarias para posibilitar la concesión por parte del Gobierno de un préstamo reintegrable de 1.011 millones de euros para financiar el programa PAZ 2.