Escotet (Abanca) valora que en Venezuela "hay una mejora económica" y "nuevas oportunidades" que "son una alegría"

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, identificó un aumento notable en el apetito de inversión extranjera en Venezuela y subrayó el papel activo de empresas locales que buscan sacar partido del actual escenario económico. Durante la presentación de resultados anuales de Abanca de 2025, Escotet describió este contexto como una fuente de optimismo empresarial y afirmó que estas oportunidades representan un motivo de satisfacción para el país, reflejando un ambiente de expectativas positivas para el sector privado. Según la información publicada por el medio, el directivo realizó estas declaraciones en respuesta a preguntas de la prensa en la sede de la entidad financiera.

De acuerdo con lo reportado por el medio, Escotet explicó que, en su criterio, los recientes cambios observados en Venezuela han generado una posibilidad clara de mejora para la economía nacional, situación que permite la apertura de nuevas alternativas para diversos actores económicos. Escotet, quien además es fundador del banco venezolano Banesco, evitó pronunciarse sobre asuntos políticos, subrayando que sus opiniones se circunscriben estrictamente al ámbito económico.

Durante su intervención, Escotet manifestó que "nunca" emite opiniones sobre cuestiones políticas. Resaltó, sin embargo, que los avances económicos que detecta en el país trascienden colores o posicionamientos, constituyéndose en un factor objetivo que despierta el interés de inversores foráneos y dinamiza la actividad empresarial local. Según detalló el medio, estos movimientos se reflejan en el entusiasmo y la disposición de empresarios venezolanos que buscan beneficiarse del nuevo entorno.

En respuesta específica a la inquietud de los periodistas sobre la situación venezolana, Escotet insistió en que la evolución económica presenta indicadores favorables. El medio informó que el presidente de Abanca vinculó la llegada de capital extranjero y el renovado ímpetu de las compañías domésticas a una coyuntura de oportunidades emergentes. El directivo expresó que resultan positivos para Venezuela esos signos de dinamismo empresarial, que acompañan lo que considera una recuperación del panorama económico.

El medio consignó que Escotet, además de analizar el contexto venezolano, aprovechó la ocasión para transmitir el ambiente de optimismo que recorre a sectores empresariales ante las posibilidades que plantea el escenario descrito. Explicó que las oportunidades detectadas están siendo abordadas tanto por agentes locales como internacionales, lo cual contribuye a diversificar e impulsar la economía venezolana desde ámbitos diversos.

A lo largo del evento de presentación de resultados, el directivo reiteró la importancia de distinguir entre las dinámicas políticas y la dimensión económica del país suramericano. Según recogió la prensa, Escotet insistió en referirse únicamente a las evidencias de transformación económica. Según la información publicada, concluyó que las circunstancias actuales en Venezuela constituyen un estímulo para la iniciativa empresarial y para el flujo de inversiones.

El medio recordó en el reporte que Escotet ocupa un rol central tanto en Abanca como en Banesco, lo que le otorga una perspectiva privilegiada sobre las relaciones económicas y financieras entre España y Venezuela, así como sobre los movimientos de capital en ambos países.