Agencias

Escotet (Abanca) valora que en Venezuela "hay una mejora económica" y "nuevas oportunidades" que "son una alegría"

El máximo directivo de la entidad financiera destaca el auge de capital extranjero en Venezuela y el renovado interés de actores empresariales locales por aprovechar el contexto, subrayando el optimismo empresarial durante la presentación de resultados ante la prensa

Guardar

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, identificó un aumento notable en el apetito de inversión extranjera en Venezuela y subrayó el papel activo de empresas locales que buscan sacar partido del actual escenario económico. Durante la presentación de resultados anuales de Abanca de 2025, Escotet describió este contexto como una fuente de optimismo empresarial y afirmó que estas oportunidades representan un motivo de satisfacción para el país, reflejando un ambiente de expectativas positivas para el sector privado. Según la información publicada por el medio, el directivo realizó estas declaraciones en respuesta a preguntas de la prensa en la sede de la entidad financiera.

De acuerdo con lo reportado por el medio, Escotet explicó que, en su criterio, los recientes cambios observados en Venezuela han generado una posibilidad clara de mejora para la economía nacional, situación que permite la apertura de nuevas alternativas para diversos actores económicos. Escotet, quien además es fundador del banco venezolano Banesco, evitó pronunciarse sobre asuntos políticos, subrayando que sus opiniones se circunscriben estrictamente al ámbito económico.

Durante su intervención, Escotet manifestó que "nunca" emite opiniones sobre cuestiones políticas. Resaltó, sin embargo, que los avances económicos que detecta en el país trascienden colores o posicionamientos, constituyéndose en un factor objetivo que despierta el interés de inversores foráneos y dinamiza la actividad empresarial local. Según detalló el medio, estos movimientos se reflejan en el entusiasmo y la disposición de empresarios venezolanos que buscan beneficiarse del nuevo entorno.

En respuesta específica a la inquietud de los periodistas sobre la situación venezolana, Escotet insistió en que la evolución económica presenta indicadores favorables. El medio informó que el presidente de Abanca vinculó la llegada de capital extranjero y el renovado ímpetu de las compañías domésticas a una coyuntura de oportunidades emergentes. El directivo expresó que resultan positivos para Venezuela esos signos de dinamismo empresarial, que acompañan lo que considera una recuperación del panorama económico.

El medio consignó que Escotet, además de analizar el contexto venezolano, aprovechó la ocasión para transmitir el ambiente de optimismo que recorre a sectores empresariales ante las posibilidades que plantea el escenario descrito. Explicó que las oportunidades detectadas están siendo abordadas tanto por agentes locales como internacionales, lo cual contribuye a diversificar e impulsar la economía venezolana desde ámbitos diversos.

A lo largo del evento de presentación de resultados, el directivo reiteró la importancia de distinguir entre las dinámicas políticas y la dimensión económica del país suramericano. Según recogió la prensa, Escotet insistió en referirse únicamente a las evidencias de transformación económica. Según la información publicada, concluyó que las circunstancias actuales en Venezuela constituyen un estímulo para la iniciativa empresarial y para el flujo de inversiones.

El medio recordó en el reporte que Escotet ocupa un rol central tanto en Abanca como en Banesco, lo que le otorga una perspectiva privilegiada sobre las relaciones económicas y financieras entre España y Venezuela, así como sobre los movimientos de capital en ambos países.

Temas Relacionados

VenezuelaJuan Carlos EscotetAbancaBanescoEconomíaInversión extranjeraOportunidadesEmpresas localesResultados financierosAmérica LatinaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El temporal provoca suspensiones y retrasos en algunos trenes de cercanías y alta velocidad

Múltiples rutas ferroviarias presentan alteraciones importantes por las intensas nevadas, limitaciones de velocidad y acumulación de hielo en varios tramos, mientras algunas conexiones han sido reemplazadas por vehículos alternativos para garantizar el traslado de los usuarios afectados

El temporal provoca suspensiones y

Borrasca Kristin dejará nieve desde 600 m en centro peninsular, lluvia en Andalucía y olas de 8m en Galicia hasta mañana

Las autoridades meteorológicas advierten sobre peligros por frío, fuertes precipitaciones y ráfagas intensas que afectan varias regiones peninsulares y el litoral, generando complicaciones en la circulación y recomendando extremar la precaución durante los traslados

Borrasca Kristin dejará nieve desde

Los problemas de suministro de medicamentos de impacto mayor se reducen un 17% en 2025, según la AEMPS

Las interrupciones en la distribución de fármacos críticos disminuyeron notablemente este año, según datos oficiales, debido a estrategias reforzadas que lograron limitar incidentes graves y acortar los periodos de desabastecimiento, según confirma el último informe institucional

Los problemas de suministro de

Rusia asegura que hay "pánico" en la OTAN por la impotencia frente a la pretensiones de EEUU en Groenlandia

Rusia asegura que hay "pánico"

Sinner y Djokovic se citan en las semifinales del Abierto de Australia

Sinner y Djokovic se citan