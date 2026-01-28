Agencias

Embraer entregó 244 aviones en 2025, con un alza del 20% en la cartera de pedidos, hasta 26.396 millones

Guardar

El fabricante brasileño de aeronaves Embraer aumentó su cartera de pedidos en un 20% hasta los 31.600 millones de dólares (26.396 millones de euros) en 2025 y entregó 244 aviones durante el ejercicio, un 18% más respecto a los 206 del año anterior.

En el último trimestre del año, Embraer entregó 91 aeronaves, lo que supone un aumento del 21% respecto a los 75 registrados en el mismo período del año anterior y por encima de los 62 del tercer trimestre del 2025.

Por divisiones, el segmento de aviación comercial registró un alza del 42% en su cartera de pedidos en 2025, pero un 5% por debajo del tercer trimestre del ejercicio debido al proceso de reestructuración de la aerolínea Azul.

La unidad de negocio entregó 32 aeronaves durante el último trimestre del 2025 y 78 durante el ejercicio completo, en línea con las previsiones de la compañía.

Respecto a la aviación ejecutiva, la división reportó un incremento de su cartera de pedidos del 3% en 2025 frente al mismo período del año anterior, lo que supone un nuevo récord. El segmento entregó 53 aviones en el último trimestre del ejercicio, un 20% frente al mismo período del año anterior.

Asimismo, la división de defensa y seguridad alcanzó los 4.600 millones de dólares (3.840 millones de euros) en 2025, un 10% más respecto al mismo período del año anterior y un 18% por encima del tercer trimestre del mismo ejercicio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Embraer entregó 244 aeronaves en 2025, con un aumento de la cartera de pedidos del 20%, hasta 26.396 millones

El fabricante brasileño incrementó sus solicitudes hasta 31.600 millones de dólares y registró un alza significativa en la distribución de aviones, con mejoras notables en las áreas comercial, ejecutiva y de defensa según los últimos resultados presentados

Embraer entregó 244 aeronaves en

Óscar Puente anuncia que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podría reabrirse en 10 días

El titular del área de Transportes confirmó que Adif recibió permiso judicial para iniciar las obras y que la circulación podría restablecerse la próxima semana, lo que permitirá que el tráfico ferroviario entre ambas regiones vuelva a la normalidad

Óscar Puente anuncia que la

La CELAD dota "de más capacidad" al Ministerio del Interior en la lucha contra el dopaje

El acuerdo firmado entre Seguridad, Deporte y la CELAD impulsa la cooperación policial y judicial en investigaciones relacionadas con sustancias prohibidas, fortaleciendo la formación y los procedimientos conjuntos para detectar y sancionar infracciones contra la integridad deportiva

La CELAD dota "de más

Tomé rechaza "frontalmente" el acuerdo UE-Mercosur y carga contra PP y PSOE por su posición "incoherente"

Tomé rechaza "frontalmente" el acuerdo

Ruanda lleva a Reino Unido a La Haya para pedir 115 millones por la cancelación del acuerdo migratorio

Kigali ha iniciado acciones legales ante la Corte Permanente de Arbitraje exigiendo a Londres un pago millonario tras anular el tratado sobre trasladar solicitantes de asilo, justificando la medida por impagos y la ausencia de negociaciones económicas nuevas

Ruanda lleva a Reino Unido