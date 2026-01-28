Embraer entregó 244 aviones en 2025, con un alza del 20% en la cartera de pedidos, hasta 26.396 millones

El fabricante brasileño de aeronaves Embraer aumentó su cartera de pedidos en un 20% hasta los 31.600 millones de dólares (26.396 millones de euros) en 2025 y entregó 244 aviones durante el ejercicio, un 18% más respecto a los 206 del año anterior.

En el último trimestre del año, Embraer entregó 91 aeronaves, lo que supone un aumento del 21% respecto a los 75 registrados en el mismo período del año anterior y por encima de los 62 del tercer trimestre del 2025.

Por divisiones, el segmento de aviación comercial registró un alza del 42% en su cartera de pedidos en 2025, pero un 5% por debajo del tercer trimestre del ejercicio debido al proceso de reestructuración de la aerolínea Azul.

La unidad de negocio entregó 32 aeronaves durante el último trimestre del 2025 y 78 durante el ejercicio completo, en línea con las previsiones de la compañía.

Respecto a la aviación ejecutiva, la división reportó un incremento de su cartera de pedidos del 3% en 2025 frente al mismo período del año anterior, lo que supone un nuevo récord. El segmento entregó 53 aviones en el último trimestre del ejercicio, un 20% frente al mismo período del año anterior.

Asimismo, la división de defensa y seguridad alcanzó los 4.600 millones de dólares (3.840 millones de euros) en 2025, un 10% más respecto al mismo período del año anterior y un 18% por encima del tercer trimestre del mismo ejercicio.