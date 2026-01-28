Embraer entregó 244 aeronaves en 2025, con un aumento de la cartera de pedidos del 20%, hasta 26.396 millones

El segmento de defensa y seguridad de Embraer registró en 2025 una cartera de pedidos valorada en 4.600 millones de dólares (3.840 millones de euros), lo que representó un aumento del 10% respecto al mismo período del año anterior y un 18% más en comparación con el tercer trimestre de ese ejercicio. A partir de estos resultados, el fabricante brasileño reportó una evolución positiva no solo en esta área, sino también en la mayoría de sus divisiones de negocio. La empresa entregó 244 aviones durante 2025 y anunció un alza del 20% en su cartera total de pedidos, que se situó en 31.600 millones de dólares (26.396 millones de euros), según publicó el medio que reveló la información más reciente sobre los resultados de la compañía.

De acuerdo con el mismo medio, la cifra de entregas en 2025 representa un incremento del 18% respecto a las 206 aeronaves transferidas durante el año anterior. En el último trimestre, Embraer despachó 91 aviones, lo cual significa un crecimiento del 21% frente a los 75 del mismo periodo de 2024 y se posicionó por encima de los 62 entregados en el tercer trimestre de 2025. Esta evolución permitió a la empresa ampliar su presencia en los mercados internacionales y fortalecer sus relaciones comerciales con nuevos y antiguos clientes.

El segmento de aviación comercial de la compañía protagonizó uno de los incrementos más destacados, ya que en 2025 su cartera de pedidos aumentó un 42% respecto al año anterior. No obstante, presentó una reducción del 5% en comparación con el tercer trimestre dentro del mismo ejercicio, efecto que el medio atribuyó al proceso de reestructuración que está llevando adelante la aerolínea Azul. La unidad comercial completó la entrega de 32 aviones en los últimos tres meses de 2025 y sumó 78 a lo largo del año, manteniéndose en línea con las previsiones establecidas por la propia Embraer.

Por su parte, en el área de aviación ejecutiva, la firma señaló un crecimiento del 3% en su cartera de pedidos al cierre de 2025 frente al mismo ciclo del año previo, lo que se traduce en un nuevo récord para este segmento, según detalló el medio. Durante el trimestre final de 2025, se entregaron 53 aparatos ejecutivos, mostrando un avance del 20% respecto al cuarto trimestre de 2024. Los resultados reflejan una demanda sostenida en el mercado de aeronaves de negocios, consolidando la posición de Embraer entre los principales actores globales del sector.

El buen desempeño de la empresa también se reflejó en la evolución de su cartera consolidada, que pasó de 26.396 millones de euros a 31.600 millones de dólares. El medio destacó que este avance estuvo acompañado por un aumento en los pedidos a través de todas sus divisiones principales, a excepción de la ligera disminución experimentada temporalmente por la división comercial debido a causas externas vinculadas a uno de sus principales clientes nacionales.

La dinámica operativa registrada durante 2025 permitió a Embraer superar varias de las estimaciones previamente planteadas, tanto en términos de entregas como de valor agregado total. Según informó el medio, la empresa logró mejorar sustancialmente la distribución de aeronaves a clientes internacionales en comparación con el ejercicio precedente y amplió sus sólidos vínculos comerciales en los segmentos de defensa, aviación ejecutiva y comercial.