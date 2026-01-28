Dos personas atrapadas tras el derrumbe de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida)

El primer rescatado tras el derrumbe de una vivienda en Vilanova de Bellpuig (Lleida) salió con vida de entre los restos del edificio, según informaron los servicios de emergencia, mientras los equipos continúan las labores para auxiliar a una segunda persona que permanece atrapada bajo los escombros. El incidente ocurrió alrededor de las 6:18 horas de este miércoles, cuando una casa de planta baja y dos pisos superiores experimentó un colapso estructural, reportaron los Bombers en declaraciones recogidas por Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, los Bombers informaron a través de su cuenta en la red social X sobre la situación del derrumbe. El mensaje destacó que, tras llegar al lugar, los equipos de rescate aseguraron la zona afectada antes de proceder a liberar al primer individuo, quien se encontraba entre los restos del inmueble. La identificación de la causa como un "colapso estructural" fue confirmada en la comunicación oficial de los equipos que coordinaron el operativo de emergencia.

Tras la liberación del primer afectado, la atención de los servicios de rescate se centró en la búsqueda y liberación del segundo individuo atrapado bajo los escombros. Los Bombers, junto con el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), permanecieron en el sitio para continuar las acciones necesarias con el objetivo de lograr el rescate con vida del segundo atrapado, según informó Europa Press.

El despliegue incluyó la llegada de equipos especializados que priorizaron la protección de la zona, minimizando riesgos adicionales tanto para los atrapados como para los rescatistas. Europa Press detalló que la intervención inicial permitió garantizar las condiciones de seguridad antes de trabajar entre los restos colapsados, permitiendo el acceso controlado al interior de la estructura comprometida.

El operativo contó con la coordinación de los cuerpos de bomberos, personal del SEM y otros servicios de emergencia, quienes establecieron un perímetro de seguridad y desarrollaron estrategias para acceder al punto exacto donde se encontraba la segunda persona. Los servicios médicos se mantuvieron en la zona preparados para intervenir una vez que el rescate permitiera el contacto directo.

Según relató Europa Press a partir de los partes oficiales, el colapso de la vivienda generó una situación compleja que requirió la intervención de maquinaria y personal especializado en rescates urbanos, enfocados en remover los restos sin que se produjeran nuevos desplazamientos de escombros. La situación mantuvo en vilo a los equipos, quienes evaluaban constantemente la estabilidad de los restos antes de cada fase del operativo.

Los Bombers difundieron actualizaciones sobre las operaciones a través de canales oficiales, mientras los familiares de los afectados aguardaban noticias cerca del lugar del siniestro. La colaboración entre los diferentes cuerpos de emergencia permitió una respuesta rápida, con personal dedicado a realizar las labores de extracción y equipos médicos listos para la atención inmediata de los afectados, según consignó Europa Press.

El incidente en Vilanova de Bellpuig activó un protocolo de emergencia que incluyó la movilización de recursos regionales, la coordinación de comunicaciones entre las partes implicadas y la supervisión de los trabajos para garantizar la protección de las vidas tanto de los atrapados como de los intervinientes. Las investigaciones sobre las causas exactas del colapso estructural se encuentran en desarrollo, mientras las labores de rescate avanzan bajo estrictas medidas de seguridad.

La cobertura de la emergencia continuó en los medios, que siguieron informando sobre el avance de las operaciones, el estado de los rescatados y las posibles repercusiones del derrumbe en la comunidad local, tal como reportó Europa Press. Los equipos de rescate se mantuvieron en el lugar hasta liberar a ambas personas implicadas.