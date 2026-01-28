Amazon asegura que el despido de 16.000 empleados tendrá un "efecto mínimo" en sus operaciones en Europa

David Zapolsky, vicepresidente encargado de asuntos legales de Amazon, destacó que la empresa destinará a los empleados afectados por los despidos una serie de medidas de apoyo profesional, indemnizaciones y beneficios superiores a los mínimos legales durante una comparecencia ante la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. Según informó el medio, el directivo aseguró que este proceso de recorte de personal, que alcanzará a 16.000 trabajadores de la plantilla mundial, tendrá un “efecto mínimo” sobre las operaciones de la plataforma en Europa.

De acuerdo con lo publicado, Zapolsky subrayó ante eurodiputados en Bruselas que la iniciativa se dirige de manera principal al personal corporativo y no impactará de manera significativa en las actividades logísticas ni en otros ámbitos de campo dentro del continente europeo. El vicepresidente legal expuso que se trata del segundo recorte anunciado por la compañía en cuestión de meses y detalló que la decisión afecta a trabajadores a nivel global.

El directivo argumentó ante los miembros de la comisión parlamentaria que las decisiones que implican despidos representan retos difíciles para cualquier organización por su impacto en la vida de las personas y sus familias. En palabras de Zapolsky, “siempre son decisiones difíciles porque afectan a personas reales y a sus familias, por lo que la compañía no se lo toma a la ligera”.

Durante su intervención, el representante de Amazon enfatizó el compromiso de la empresa con brindar respaldo a quienes resulten despedidos. Detalló que, además de la indemnización, la compañía proporcionará servicios personalizados de recolocación y asesoriamiento profesional, al igual que otros beneficios adicionales, precisando que “en muchos casos superan con creces nuestra obligación legal de ofrecer”.

Según reportó el medio, la presencia del alto directivo estadounidense ante la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo tuvo como uno de sus ejes centrales abordar el diálogo sobre las condiciones laborales en Amazon. En esta ocasión, parte de la sesión se dedicó a intercambiar puntos de vista con directivos de la multinacional y representantes sindicales acerca de la situación dentro de la empresa.

El plan de recorte que afecta a 16.000 personas constituye la segunda gran medida de reducción de plantilla implementada por Amazon en poco tiempo. Tal como expuso Zapolsky, la mayoría de las áreas afectadas se ubican fuera de los ámbitos logísticos y de distribución directa, elemento que según el directivo explica el bajo impacto previsto sobre las operaciones en Europa.

El medio consignó que la audiencia ante el Parlamento Europeo posibilitó a los eurodiputados trasladar sus preocupaciones sobre el impacto social de los despidos y sobre las condiciones laborales de los empleados tanto en el continente como en otras regiones. Zapolsky defendió que Amazon realiza este proceso priorizando el respeto a sus trabajadores y acordando compensaciones alineadas o superiores a las responsabilidades legales en cada país.

En el marco de esta comparecencia, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales también abordó aspectos relacionados con la estructura del empleo en el sector tecnológico y la situación particular de Amazon como uno de los mayores empleadores en Europa.

La plataforma, según expusieron sus portavoces, refuerza la idea de que, pese al alcance global de los despidos, la operatividad y los servicios cotidianos que presta la compañía en el continente no se verán alterados de modo relevante. De acuerdo con lo expresado por Zapolsky y las publicaciones recogidas por el medio, Amazon sostiene que su capacidad de servicio, envíos y atención a clientes europeos permanece garantizada durante este periodo de transición organizacional.

El impacto de estos ajustes, según declaraciones del vicepresidente legal y reflejadas en la cobertura del medio, continuará siendo objeto de seguimiento tanto por instancias políticas como por sindicatos, en un contexto en el que el sector tecnológico revisa constantemente sus estructuras y modelo laboral ante los cambios en la demanda global.