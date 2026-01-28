Albares reconoce que las imágenes de EEUU "sobrecogen a todos" y contrapone el modelo migratorio español al de Trump

Durante una entrevista en 'Catalunya Radio', el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, abordó el impacto de las imágenes provenientes de Estados Unidos donde un enfermero falleció a manos de la Patrulla Fronteriza y Aduanas (CBP) en Minneapolis, señalando que ese tipo de acontecimientos generan conmoción tanto a nivel individual como colectivo. Según informó Europa Press, Albares utilizó el caso para subrayar la diferencia entre la política migratoria recurrida por el Gobierno español y la estrategia impulsada por la Administración de Donald Trump, defendiendo la vigencia de los derechos humanos, la cooperación internacional y el diálogo social como ejes fundamentales de la respuesta nacional ante la migración.

El medio Europa Press consignó que Albares destacó la política migratoria española como un modelo centrado en la protección de la dignidad y los derechos de todas las personas, incluidos quienes migran de forma irregular. El titular de Exteriores explicó que, para el Gobierno, el fenómeno migratorio debe enfrentarse desde el respeto y la colaboración, diferenciándolo del enfoque basado en medidas restrictivas y endurecimiento policial. Durante la entrevista, enfatizó que la mayoría de los migrantes ingresan regularmente, con la intención de trabajar, integrarse en la sociedad y contribuir al desarrollo económico y social del país receptor.

En el contexto de las llegadas irregulares, el ministro resaltó logros recientes de la administración, especialmente la reducción de estas cifras tanto en la ruta canaria como en la andaluza. Europa Press detalló que Albares atribuyó este descenso a la estrategia gubernamental de diálogo político de alto nivel con países de origen y tránsito, así como a los esfuerzos en materia de cooperación al desarrollo, orientados a abordar las causas estructurales de la migración y combatir las redes de tráfico de personas.

Albares también se refirió a la percepción pública y el papel de los discursos políticos sobre migración en España. El ministro criticó la narrativa impulsada por sectores de la extrema derecha, incluida la formación Vox, que, según señaló, tiende a equiparar migración y delincuencia. Rechazó esa asociación como una “amalgama absolutamente falsa”, reportó Europa Press. Para Albares, focalizar el peso de las dificultades sociales exclusivamente en las personas migrantes y, además, dirigirlo contra quienes defienden el reconocimiento de sus derechos humanos representa un error.

El jefe de la diplomacia española planteó que la migración constituye un fenómeno de alcance global y no una problemática limitada a un solo país. Recalcó que las políticas eficaces requieren la colaboración internacional y la búsqueda de soluciones que incorporen tanto el respeto a los derechos fundamentales como políticas de cooperación para el desarrollo. Según difundió Europa Press, el Gobierno central mantiene la apuesta por la combinación de mecanismos de control, diálogo político y cooperación económica con los países de procedencia como principales líneas de actuación.

A lo largo de sus declaraciones, Albares reforzó la idea de que el sistema policial español y su relación con los flujos migratorios se rigen por el respeto a la dignidad humana y los derechos universales, alejándose de enfoques basados exclusivamente en la seguridad o en la criminalización de la migración. El ministro insistió en que la tendencia a demonizar la presencia de extranjeros o vincularla al crimen carece de fundamento y distorsiona el debate público en torno a la migración, según narró Europa Press.

El titular de Exteriores sostuvo que los avances logrados en la reducción del número de entradas irregulares en las fronteras españolas evidencian la utilidad de un modelo gubernamental basado en el diálogo y la cooperación frente a las respuestas punitivas. Europa Press subrayó que Albares defendió el enfoque español y lo contrastó con políticas como las implementadas durante el mandato de Trump, señalando que la priorización de la dignidad y los derechos de la ciudadanía migrante puede contribuir a la gestión más efectiva y humana de los desafíos asociados a los movimientos migratorios internacionales.