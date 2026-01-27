Vox dice que "habría gobierno" si el PP quisiera y condiciona su apoyo a que asuma una "parte importante" de propuestas

Óscar Fernández Calle, presidente y portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, subrayó que las últimas negociaciones con el Partido Popular (PP) no han modificado la posición de su formación: para que se logre un acuerdo que facilite la investidura de María Guardiola, los populares deben asumir una parte considerable de las propuestas presentadas por Vox. Según informó el medio, Fernández Calle expresó que si el PP hubiera aceptado esas condiciones, "ya habría gobierno" en Extremadura.

De acuerdo con lo publicado, Fernández Calle insistió en que Vox mantiene su disposición a facilitar la conformación de un ejecutivo regional, pero reiteró que para recibir su apoyo, el PP y su candidata deben respetar "los votos y la confianza" otorgados a Vox por los ciudadanos en las elecciones celebradas en diciembre. Explicó que la formación ha incrementado su representación en comparación con la negociación presupuestaria sostenida en octubre y resaltó que "los extremeños han hablado... y han decidido que quieren más del doble de Vox".

El portavoz detalló que durante las conversaciones previas para la aprobación de los presupuestos autonómicos, el PP, encabezado por María Guardiola, evitó discutir el paquete de 200 medidas planteado por Vox. Según consignó el medio, Fernández Calle remarcó que los responsables de llevar a Extremadura a unas terceras elecciones serían únicamente el PP y Guardiola si no acceden a aceptar "una parte importante" de las iniciativas de Vox.

Fernández Calle indicó que "la pelota está en el tejado de la señora Guardiola y del Partido Popular" y aclaró que Vox no pretende que la región vuelva a enfrentarse a unas elecciones, pero el acuerdo pasa necesariamente por la aceptación por parte de los populares de las propuestas formativas de su partido. Además, confirmó que Vox defenderá el mandato recibido en las urnas, asegurando que existe una ampliación significativa de su respaldo popular en relación con el contexto de las negociaciones presupuestarias de octubre.

El presidente de Vox Extremadura confirmó que ya existen contactos entre ambas formaciones y manifestó la disposición del partido a mantener nuevas reuniones si el PP así lo considera necesario. En relación con las especulaciones sobre si Vox solicita ocupar consejerías en el hipotético futuro gobierno, Fernández Calle reiteró que la organización mantiene inalterados sus planteamientos y se ha limitado a trasladar "exactamente lo mismo" que durante los dos últimos años y medio y en la negociación presupuestaria pasada.

En respuesta a preguntas de los medios, Fernández Calle evitó proporcionar detalles específicos sobre el desarrollo de las conversaciones con el PP, argumentando que "no es conveniente" profundizar públicamente en el detalle y apelando al respeto por el proceso de negociación que —según él— espera que continúe en los próximos días.

Según reportó el medio, Fernández Calle también recalcó que el PP y María Guardiola tienen la opción de buscar apoyos en otras formaciones como el Partido Socialista o Unidas por Extremadura. Aseguró que si el PP quiere el respaldo de Vox, tendrá que comprometerse a implementar parte de sus iniciativas en el próximo gobierno.

Sobre el proceso de constitución de la Mesa de la Asamblea, que resultó en la elección del popular Manuel Naharro como presidente de la cámara, el portavoz de Vox opinó que ese resultado "no tiene vuelta atrás". Reconoció que la designación de Naharro se produjo con el apoyo "unilateral" del PP. Además, en relación a la decisión del PP de ceder diez votos para que Vox tuviera presencia en la Mesa, Fernández Calle sostuvo que para su formación ese gesto no ha cambiado la situación y afirmó que "las cosas siguen exactamente igual con esos diez votos que sin los diez votos".

De acuerdo con la información ofrecida por el medio, Fernández Calle reiteró que la responsabilidad final recae en el PP y su candidata respecto a la negociación, subrayando que Vox seguirá defendiendo el volumen de votos recibidos y las medias específicas planteadas, sin variar los términos de su planteamiento durante las negociaciones.