Un ataque ruso deja 22 heridos y múltiples infraestructuras dañadas en Odesa, en el sur de Ucrania

Parte de una iglesia en el centro de Odesa resultó destruida tras un intenso ataque nocturno con drones efectuado por el Ejército ruso, acción que también desencadenó incendios y obligó a la evacuación y rescate de personas, incluido un menor. Según informó Europa Press, al menos 22 personas han resultado heridas en este episodio ocurrido durante la noche del lunes en la ciudad portuaria situada al sur de Ucrania, en la costa del mar Negro.

De acuerdo con el jefe de la administración militar de Odesa, Serhi Lisak, el ataque ruso involucró drones y provocó daños directos en infraestructuras civiles como edificios residenciales, una guardería, una tienda y una obra en construcción. Europa Press detalló que de los heridos, 14 presentaban lesiones leves y recibieron asistencia médica en el propio lugar del suceso. Las labores de rescate y evacuación se vieron intensificadas por la magnitud de los incendios y el estado de los edificios afectados.

La acción afectó a diversos puntos de la ciudad, generando daños estructurales considerables. Lisak, citado por Europa Press, describió el ataque como "masivo" y subrayó la intervención de todos los servicios de emergencia desde el anochecer. Equipos de respuesta instalaron cuarteles de operaciones y desplegaron recursos para socorrer a las personas afectadas y contener los múltiples focos de fuego ocasionados, mientras se prestó asistencia a los residentes en tareas de documentación para el acceso a compensaciones estatales y municipales.

Junto con la atención a los heridos, el personal del Servicio de Vivienda y Comunitario se encuentra ocupado en la reparación de los daños. Lisak, según publicó Europa Press, comunicó que estos equipos colaboran en subsanar las consecuencias del ataque y supervisan la seguridad de los edificios golpeados. Las autoridades también gestionan la tramitación de indemnizaciones económicas para apoyar a los damnificados por los daños materiales.

La ofensiva contra infraestructuras civiles coincidió con un ataque separado en la región vecina de Mikolaiv. El jefe de la administración militar de esta área, Vitali Kim, reportó a Europa Press que las instalaciones energéticas fueron bombardeadas con drones. Las defensas antiaéreas ucranianas interceptaron diez drones en la región, aunque la caída de escombros dañó gravemente viviendas en la localidad de Olshanska, donde una persona resultó con heridas de gravedad y dos casas sufrieron daños estructurales.

Vitali Kim explicó que una mujer de 59 años fue hospitalizada en la capital regional a causa de sus lesiones. Europa Press precisó que la acumulación de ataques con drones tanto en Odesa como Mikolaiv ha puesto a prueba las capacidades de las unidades de emergencias y ha impulsado el despliegue de ayuda estatal y local para garantizar la recuperación en las zonas afectadas.

La tanda de ataques nocturnos con drones ilustra la intensidad de la ofensiva rusa sobre el sur de Ucrania, dejando a su paso heridos, infraestructuras dañadas y servicios públicos movilizados para auxiliar a la población, según subrayó Europa Press. Con escuelas, viviendas, centros religiosos y servicios comunitarios alcanzados, las autoridades locales mantienen la provisión de asistencia y las evaluaciones de daños, al tiempo que coordinan las tareas de limpieza, reconstrucción y compensación a las familias damnificadas.