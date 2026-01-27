SEMI reivindica el papel protagonista del médico internista en las enfermedades autoinmunes sistémicas y minoritarias

La atención coordinada y altamente especializada resulta esencial para el manejo de enfermedades inflamatorias complejas, en especial aquellas autoinmunes sistémicas y minoritarias. Según detalló la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la derivación de estos casos hacia especialistas en Medicina Interna permite ofrecer un abordaje global, adecuado para la naturaleza multifacética de este tipo de patologías, revelación hecha tras la celebración de la Tercera Reunión Conjunta de los Grupos GEAS y GTEM en Madrid.

El medio SEMI destacó que los internistas cuentan con la formación más completa para identificar y tratar enfermedades de origen inflamatorio que afectan a diferentes órganos y sistemas. La complejidad y baja prevalencia de estas patologías suele conducir a que los pacientes peregrinen por diversas consultas médicas, recibiendo atención fragmentada debido a que sus síntomas se manifiestan de manera primaria en un órgano específico, lo que provoca que frecuentemente terminen en manos de especialistas como reumatólogos, neumólogos, dermatólogos o hematólogos.

Durante el encuentro, los coordinadores de ambos grupos subrayaron que la falta de conciencia acerca del papel central del internista en el abordaje de las enfermedades inflamatorias influye en la derivación de los pacientes hacia especialidades orientadas al manejo del órgano afectado en el debut de la enfermedad. El doctor Jorge Francisco Gómez Cerezo, coordinador del GTEM, precisó que aunque patologías como las autoinflamatorias, hematoinflamatorias e inmunodeficiencias pueden manifestarse inicialmente en el músculo, pulmón, piel o ganglios linfáticos, “lo adecuado es que en todos estos casos sea el internista el especialista que lidere la atención”.

Tal como remarcó el doctor Andrés González García, coordinador del GEAS, el médico internista debe considerarse el profesional de referencia para los pacientes más complejos, ya que el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades autoinmunes sistémicas y minoritarias requiere perspectiva integral y un alto nivel de especialización. “El médico internista es el profesional de referencia en el manejo de los pacientes más complejos. Por este motivo, nuestra reunión se centra en poner en valor su papel como líder en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades autoinmunes sistémicas y las enfermedades minoritarias, que requieren un abordaje integral y un alto nivel de especialización”, expresó González García, según recogió SEMI.

Según consignó la asociación, las enfermedades minoritarias afectan a menos de 1 o 2 personas por cada 100.000 habitantes, y existen distinciones entre patologías raras e hiperraras. En muchos casos, estas enfermedades no son habituales en la práctica clínica diaria, lo que dificulta su reconocimiento y tratamiento oportuno, generando situaciones de gran incapacidad en las personas afectadas y también ineficiencias en el sistema sanitario, ya que los pacientes recurren a múltiples consultas antes de llegar al diagnóstico y recibir tratamiento apropiado.

SEMI alertó que la consecuencia de este recorrido prolongado por diferentes especialistas, conocido como patient journey, es la falta de control adecuado sobre la evolución de la enfermedad, debilitando así la eficacia del sistema y deteriorando la calidad de vida del paciente. De acuerdo con lo expresado durante la reunión conjunta, el internista está dotado de visión transversal y conocimientos que permiten contextualizar los síntomas de manera global, considerando la posibilidad de enfermedades sistémicas con manifestaciones heterogéneas y progresión variable.

El medio médico subrayó que las enfermedades autoinmunes, además de su baja prevalencia, supone retos diagnósticos y terapéuticos considerables a causa de su comportamiento muchas veces atípico y su capacidad para afectar distintos órganos a lo largo del tiempo. Este panorama refuerza la necesidad de una figura coordinadora en la atención, papel que los expertos de SEMI atribuyen con solvencia a los internistas.

Delegar en el internista la coordinación del manejo de estos casos no solo mejora la eficiencia en la atención, sino que también acorta el tiempo hacia el diagnóstico correcto y favorece intervenciones terapéuticas más precoces, resultando en menor discapacidad y mejor calidad de vida para los pacientes. Según reiteraron los representantes de SEMI, brindar mayor protagonismo al internista en el manejo de enfermedades inflamatorias sistémicas y de baja prevalencia contribuiría a reducir errores diagnósticos, evitaría demoras en la toma de decisiones clínicas y optimizaría los recursos del sistema sanitario.

Finalmente, SEMI defendió la necesidad de impulsar mecanismos de derivación más eficientes y campañas para sensibilizar tanto a los profesionales sanitarios como a la población sobre el rol del internista, con miras a garantizar una atención más global y ajustada a las necesidades complejas de quienes padecen enfermedades inflamatorias minoritarias o autoinmunes sistémicas, según publicaron los organizadores de la Tercera Reunión Conjunta de los Grupos GEAS y GTEM.