Previa del FC Barcelona - Copenhagen

Roony Bardghji, recientemente incorporado por el FC Barcelona tras su paso por el Copenhagen, vuelve al Spotify Camp Nou con la mirada puesta en un enfrentamiento clave para ambos equipos. El conjunto azulgrana necesita lograr una victoria este miércoles a las 21.00 horas para mantenerse entre los ocho primeros tras la fase de liga de la Liga de Campeones y así conseguir el pase directo a octavos de final. Según informó el medio que proporciona la previa, el enfrentamiento no solo es decisivo para el conjunto dirigido por Hansi Flick, sino que también define las aspiraciones europeas del cuadro danés, que aún lucha por ocupar una de las plazas de 'Play-offs'.

El nuevo formato de la competición, al que Flick ha mostrado aprecio, obliga al club catalán a estar atento tanto a su resultado como al desempeño de los rivales directos. De acuerdo con la información publicada, el Barça forma parte de un grupo de ocho equipos que suman 13 puntos en la clasificación y que, junto a otros cinco clubes, compiten por seis boletos disponibles para los octavos de final. Los criterios de desempate, que incluyen la diferencia de goles, podrían resultar determinantes, por lo que no solo es trascendental la victoria sino también el marcador final. Un empate o una derrota ante el Copenhagen situaría al Barcelona en una posición complicada, ya que le obligaría a disputar la ronda previa de dieciseisavos de final, instancia reservada para los equipos que finalicen entre el noveno y el vigesimocuarto puesto, con los ocho primeros de ese bloque como cabezas de serie.

Por su lado, el Copenhagen afronta el compromiso con una racha positiva de tres partidos invicto en Champions, compuesta por dos triunfos y un empate, lo que le mantiene en la pugna por asegurar un lugar entre los 24 mejores y avanzar a los 'Play-offs'. Según el medio que presenta la previa, el equipo que dirige Jacob Neestrup aspira, además, a convertirse en el primer club danés que alcance 50 victorias en la máxima competición continental.

El historial favorece al Barcelona en sus cruces ante equipos daneses, con seis victorias y dos empates, encajando únicamente dos goles en ocho partidos UEFA. Los antecedentes directos frente al Copenhagen se remontan a la fase de grupos de la edición 2010/11, cuando el conjunto azulgrana ganó por 2-0 en el Camp Nou y empató 1-1 en Dinamarca, con Leo Messi como autor de los tres tantos catalanes en dichos enfrentamientos, según recordó la fuente.

El Barcelona, bajo la conducción de Hansi Flick, ha sostenido una notable productividad ofensiva en competiciones europeas, habiendo anotado en 26 de sus últimos 27 encuentros en la Liga de Campeones. Además, la escuadra registra 42 partidos consecutivos en torneos UEFA marcando al menos un gol. Dentro del plantel, Fermín López ha destacado al posicionarse como máximo anotador del equipo y del fútbol español en esta Champions, alcanzando cinco goles después de siete jornadas, según consignó el medio original.

El choque entre ambos equipos incluye varios reencuentros y conexiones personales. Bardghji, ahora en las filas azulgranas, jugó 84 partidos y anotó 15 goles con el Copenhagen antes de su llegada a Barcelona. Por su parte, Jordan Larsson, hijo del exjugador Henrik Larsson, formado en la cantera culé durante la estadía de su padre, representa ahora al club danés y figura entre los goleadores de la plantilla dirigida por Neestrup, de acuerdo con lo publicado.

En la víspera del encuentro, Hansi Flick informó que Ferran Torres está próximo a regresar tras completar su primer entrenamiento colectivo con el plantel. No obstante, el técnico alemán no podrá contar con Frenkie de Jong, sancionado, ni con los lesionados Pedri, Gavi y Andreas Christensen, tal como detalló el medio.

La alineación prevista para el FC Barcelona incluye a Joan Garcia en portería; en defensa Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Balde; en el mediocampo Eric Garcia y Dani Olmo; acompañados por Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha, mientras que Lewandowski ocuparía la posición de delantero centro. Por el lado del Copenhagen, la formación inicial que plantea la fuente contempla a Kotarski en la portería; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki y Marcos López en defensa; Larsson, Madsen, Clem y Achouri en la zona media; completando el ataque con Elyounoussi y Moukoko. El arbitraje estará a cargo del francés Benoît Bastien.

El enfrentamiento se disputará en el Spotify Camp Nou y dará comienzo a las 21.00 horas, con transmisión a través de Movistar Liga de Campeones. Según reportó la fuente original, la expectativa se concentra en la importancia del resultado final para determinar el futuro inmediato de ambos clubes en la Liga de Campeones, mientras la afición aguarda una noche significativa en el estadio barcelonista.