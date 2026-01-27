Los nuevos modelos de IA de China reducen la brecha con Estados Unidos

Moonshot AI ha presentado su modelo más reciente, Kimi K2.5, calificado por la empresa como multimodal y de código abierto, que utiliza 1 billón de parámetros con 32.000 millones de parámetros activos. Según información de Europa Press, este avance tecnológico se suma a los lanzamientos de inicio de año por parte de Alibaba Cloud y Moonshot AI, con lo que compañías chinas fortalecen su posición en la carrera global de la inteligencia artificial, acortando la diferencia que las separaba de firmas estadounidenses líderes en el sector.

De acuerdo con Europa Press, Moonshot AI sostiene que Kimi K2.5 ofrece resultados comparables en tareas de razonamiento, comprensión de imágenes y vídeos, programación, amplitud de contexto y búsqueda agéntica frente a modelos de referencia como GPT-5.2, Claude 4.5 Opus, Gemini 3 Pro, DeepSeek V3.2 y Qwen3 VL, alcanzando e incluso superando a algunos de ellos en determinados test. Estos datos ubican a los modelos chinos entre las principales alternativas internacionales, al nivel de las soluciones actualmente más avanzadas del mercado global.

Mientras tanto, Alibaba Cloud informó sobre el lanzamiento de Qwen3-Max-Thinking, un modelo emblemático enfocado en razonamiento y que logra un rendimiento similar al de GPT-5.2-Thinking, Claude-Opus-4.5 y Gemini 3 Pro en áreas de conocimiento factual, razonamiento complejo, seguimiento de instrucciones, adecuación a preferencias humanas y capacidades para agentes. Según detalló la compañía, una de las particularidades de Qwen3-Max-Thinking radica en su capacidad para seleccionar de manera autónoma sus herramientas internas para tareas específicas a lo largo de las conversaciones, utilizando funciones como Búsqueda, Memoria e Intérprete de Código. Esta autonomía evita que el usuario intervenga manualmente para habilitar cada capacidad, favoreciendo una gestión más fluida en la interacción con el modelo.

El medio Europa Press consignó que Qwen3-Max-Thinking integra técnicas de escalamiento durante la fase de inferencia, asignando recursos computacionales adicionales únicamente cuando los procesos requieren un razonamiento de mayor complejidad. La compañía explicó que este enfoque incrementa el rendimiento del modelo en contextos de alta exigencia cognitiva, optimizando el equilibrio entre eficiencia y capacidad de respuesta.

La evolución de los sistemas chinos también incluye a DeepSeek, cuyo siguiente modelo, DeepSeek V4, se espera para el mes de febrero, según publicó Europa Press. Este desarrollo anticipa una arquitectura más eficiente y nuevas tecnologías destinadas a optimizar la comprensión y la atención, junto con habilidades mejoradas de programación avanzada. Las expectativas en torno a la presentación de DeepSeek V4 reflejan el ritmo acelerado con el que las empresas chinas están introduciendo innovaciones en inteligencia artificial.

Con los lanzamientos de Qwen3-Max-Thinking y Kimi K2.5, Alibaba Cloud y Moonshot AI demuestran avances que abordan aspectos clave en las competencias de los modelos de lenguaje de última generación. Sus desarrollos buscan igualar las capacidades de referencia establecidas por empresas como OpenAI, Google y Anthropic, cuyas plataformas GPT, Gemini y Claude resaltan por su rendimiento en razonamiento, interpretación contextual, programación y funciones agénticas, según informó Europa Press.

El medio Europa Press puntualizó que los más recientes modelos chinos incorporan funciones avanzadas y estrategias de diseño orientadas a la autonomía y adaptabilidad, contribuyendo así a cerrar la diferencia tecnológica y a multiplicar la competencia en el sector global de inteligencia artificial. Las empresas del país asiático sitúan sus herramientas entre las más relevantes de la actualidad, insertándose en un ecosistema que hasta ahora estaba dominado por Occidental, y cuyo liderazgo está siendo puesto a prueba por los nuevos algoritmos de próxima generación producidos en China.