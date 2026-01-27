Kiko Rivera, su mal humor a su regreso a Madrid con Lola García tras su escapada romántica a Nueva York

El regreso de Kiko Rivera y Lola García a Madrid se produjo después de una semana en Nueva York, donde el dj y la bailaora disfrutaron de unas vacaciones marcadas por las bajas temperaturas y la nieve que afectó a la ciudad. El medio El tiempo justo reportó que, tras su llegada al aeropuerto, la pareja se encontró con una serie de preguntas sobre asuntos polémicos surgidos durante su estancia en Estados Unidos.

Según El tiempo justo, uno de los temas principales fue la supuesta deuda de 32.000 euros que Lola García tendría por impagos relacionados con el alquiler de un local en el que fundó una escuela de danza en 2012. El mismo medio indicó que, en el año 2021, Lola habría recibido una notificación de desahucio, aunque abandonó el espacio antes de la intervención de las autoridades, sin abonar la cantidad pendiente.

El viaje a Nueva York de Rivera y García coincidió con la visita de Irene Rosales, exesposa del dj, a Disneyland París junto a sus hijas Ana y Carlota y la pareja, Guillermo García. Mientras Rosales compartía con su familia en Francia, Rivera publicaba en redes sociales imágenes de su estadía en la Gran Manzana junto a su nueva pareja, mostrando recorridos por lugares reconocidos como Central Park y Times Square, pese a las condiciones climáticas adversas.

El regreso de ambos a Madrid se dio en un contexto de atención mediática, ya que, según señaló El tiempo justo, Rivera se vio rodeado de reporteros interesados en abordar tanto las dificultades económicas de Lola García como las declaraciones realizadas por Asraf Beno, esposo de Isa Pantoja, en el programa ¡De Viernes!. Beno expresó dudas públicas sobre un posible cambio de actitud en Rivera y afirmó no creer en una reconciliación genuina entre los hermanos, al calificar el perdón de Rivera como un gesto solo para la opinión pública.

Kiko Rivera no manifestó respuestas verbales ante los periodistas en el aeropuerto. El medio El tiempo justo relató que el artista mantenía una expresión seria y eludió el contacto directo desplazándose varios pasos por delante de Lola, en un aparente intento de resguardar a su pareja de la exposición mediática. Las reacciones físicas del dj, como miradas severas y suspiros, evidenciaron desagrado frente a las preguntas sobre las deudas de García y los comentarios de Asraf Beno.

Por su parte, Lola García adoptó una actitud calmada y buscó apoyo en su pareja sin responder a las cuestiones sobre la supuesta orden de desahucio o la cantidad pendiente de pago. De acuerdo con El tiempo justo, ella optó por retirarse detrás de Rivera, evitando aclaraciones ante los medios.

Durante su estadía en Estados Unidos, Kiko Rivera evitó abordar los cuestionamientos sobre una posible rivalidad con Irene Rosales, a raíz del viaje de ambos con sus respectivas nuevas parejas. Según la cobertura de El tiempo justo, Rivera tampoco respondió a comparaciones entre el viaje romántico a Nueva York y la estancia de Rosales y Guillermo García en París junto a las hijas del artista.

Rivera formalizó su relación con Lola García hace apenas un mes, tras separarse de Irene Rosales en agosto. El tiempo justo consignó que, pese al poco tiempo transcurrido, la pareja muestra una relación consolidada, lo que ha suscitado interés de la prensa y alimentado debates en programas televisivos y redes sociales.

El ambiente de tensión percibido en el regreso del dj y su pareja se multiplicó por los diferentes frentes abiertos: desde los posibles problemas económicos de García, hasta las polémicas declaraciones de Asraf Beno y la continua exposición de la vida privada de Rivera, que él mismo suele compartir con sus seguidores digitales.

El medio El tiempo justo subrayó que ninguno de los involucrados ha dado declaraciones concretas sobre el origen y destino del monto adeudado por la bailaora, ni sobre las repercusiones legales de la supuesta orden de desahucio. Tampoco ha habido una respuesta directa de Rivera ante las palabras del esposo de Isa Pantoja, que ha insistido en dudar de la sinceridad de los gestos de reconciliación entre los hermanos.

La acogida por parte de familiares y amigos a la nueva pareja no fue abordada por Rivera ni García durante su visita a Nueva York ni en su regreso a España. El tiempo justo recalcó que la situación personal del dj, sus vínculos familiares y las circunstancias económicas de su actual pareja permanecen bajo la atención de la opinión pública, alimentando la expectación en torno a próximos eventos o declaraciones por parte de los protagonistas.