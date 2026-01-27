Ence reitera que el ERE en Navia es necesario para reforzar la viabilidad de la compañía

Ence ha reiterado este martes que el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado en su planta de Navia y que afecta a 96 trabajadores se enmarca en el Plan de Eficiencia y Competitividad de su negocio de celulosa para el periodo 2026-2027, diseñado después de haber acumulado cuatro trimestres consecutivos de pérdidas.

La compañía, en declaraciones a Europa Press, sostiene que este programa es necesario para reforzar la viabilidad y competitividad futura del grupo en un mercado de celulosa marcado por una elevada volatilidad de precios y el incremento de costes.

El plan se apoya en dos ejes: por un lado, la adopción de soluciones de inteligencia artificial, junto con la reingeniería y automatización de procesos, y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos. Ence defiende que estos cambios permitirán optimizar procesos y mejorar la productividad de sus biofábricas de celulosa.

Según la compañía, la ejecución de los proyectos incluidos en el plan obliga a una reducción ordenada de su estructura de personal mediante un procedimiento de despido colectivo que se extendería hasta 2027. Subraya además que la amortización de puestos exige realizar inversiones previas para automatizar tareas y mejorar procesos, parte de las cuales ya se han acometido durante 2025.

Ence afirma que afronta este proceso de negociación "con la voluntad de alcanzar un acuerdo" con la representación legal de los trabajadores.

En paralelo, el comité de empresa de Ence-Navia mantiene convocadas siete jornadas de huelga, desde este martes hasta el 2 de febrero, en protesta por el ERE y ha advertido de que cada nueva movilización "irá en aumento".