El mexicano David Toscana, Premio Alfaguara 2026 por su novela 'El ejército ciego'

La escultura creada por Martín Chirino acompañará al premio en su XXIX edición, sumándose a una dotación económica superior a los 147.000 euros y a la distribución simultánea en todo el mundo hispanohablante, aspectos que conforman el reconocimiento entregado al escritor mexicano David Toscana, quien fue seleccionado como ganador del Premio Alfaguara de novela 2026 por su obra 'El ejército ciego', según informó el medio El País.

La decisión fue adoptada por un jurado compuesto por figuras del ámbito literario y cultural, encabezado por Jorge Volpi —Premio Alfaguara de novela en 2018 por 'Una novela criminal'—, junto a la autora argentina Agustina Bazterrica, la escritora mexicana Brenda Navarro, la scout y promotora cultural Camila Enrich, el periodista y director de Página Dos Óscar López, y Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara, quien participó con derecho a voz pero sin voto, detalló El País. El medio precisó que, como parte de la distinción, la novela ganadora llegará de manera simultánea a las librerías de todos los países de habla hispana el 26 de marzo.

La convocatoria de esta edición recibió un total de 1.140 manuscritos procedentes de distintos países, lo que evidencia el alcance y la repercusión del certamen en el ámbito internacional. De acuerdo con El País, España encabezó el listado de países con mayor número de textos enviados, con 524 manuscritos registrados, seguida por Argentina con 171, México con 169, Colombia con 109, Estados Unidos con 62, Chile con 49, Perú con 34 y Uruguay con 22.

El medio El País también recordó los ganadores de las dos ediciones anteriores del Premio Alfaguara: en 2025, el argentino Guillermo Saccomanno fue distinguido por su obra 'Arderá el viento', mientras que en 2024 el galardón recayó sobre Sergio del Molino por 'Los alemanes'. Esta información muestra la continuidad de la presencia de escritores reconocidos dentro de la lista de premiados y la diversidad de voces que el certamen visibiliza.

El Premio Alfaguara de novela, que en esta ocasión cumple veintinueve ediciones, es una de las distinciones literarias más relevantes del panorama en lengua española, tanto por la magnitud de la remuneración como por el impacto editorial que supone la publicación simultánea en múltiples países, señaló El País. El proceso de selección y la composición heterogénea del jurado buscan asegurar la valoración literaria a partir de múltiples perspectivas, integrando criterios profesionales de distintas ramas, desde la creación literaria hasta la edición y la promoción cultural.

La inminente publicación de 'El ejército ciego' de David Toscana se suma así a un historial de títulos reconocidos en todo el espacio hispanohablante, consolidando la plataforma del Premio Alfaguara para la divulgación y promoción de la literatura contemporánea escrita en español, puntualizó El País.