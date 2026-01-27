El alcalde de Milán critica posible presencia de agentes del ICE en los Juegos de Invierno: "No son bienvenidos"

La incertidumbre sobre la posible presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la gala inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno ha causado inquietud en diferentes sectores de la sociedad italiana, especialmente tras hechos recientes que involucran muertes en operaciones de esta fuerza en la ciudad estadounidense de Minneapolis. De acuerdo con información publicada por varios medios y destacada por la radio italiana RTL, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, manifestó su rechazo al posible despliegue de agentes estadounidenses como parte de la delegación del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo que arrancan el 6 de febrero.

Según detalló RTL, Sala explicó que aún no se ha confirmado la presencia de los agentes, situación que, en sí misma, representa un motivo de preocupación. "Todavía no lo sabemos, y eso ya es un problema", expresó el alcalde. Sala criticó que el ICE sea una fuerza que, a su juicio, actúa de forma autónoma, realizando allanamientos firmados por sus propios agentes y responsabilizándolos de muertes en distintos operativos. "El problema existe: se trata de una milicia que mata, que entra en las casas de la gente firmando ella misma el permiso. Está claro que no son bienvenidos en Milán, de eso no hay duda", afirmó Sala, según recogió la emisora italiana.

La controversia adquiere mayor dimensión por los recientes episodios mortales en los que han estado implicados agentes del ICE en Estados Unidos. El caso más reciente ocurrió el sábado en Minneapolis, cuando el enfermero Alex Pretti perdió la vida después de recibir varios disparos de un miembro de esta fuerza durante una operación para detener a un ciudadano extranjero en el centro de la ciudad. Las autoridades federales han declarado que Pretti portaba un arma al momento del hecho y defendieron la reacción policial argumentando el derecho de los agentes a protegerse, aunque también se reveló que el fallecido tenía licencia para portar armas. Este incidente fue amplificado por la cobertura de RTL, que recogió las diferentes voces de protesta y el creciente rechazo en la población local.

El malestar en el estado de Minnesota ha crecido como consecuencia de este y otros episodios recientes. Según lo reportado por RTL, la muerte de Reneé Good, ocurrida el 7 de enero y también vinculada a disparos policiales, sumó más presión a las autoridades. Además, la detención de un niño de cinco años ha sido otro de los detonantes de las manifestaciones. Diversos sectores políticos y ciudadanos han expresado su preocupación y han demandado que la presencia del ICE en Italia sea reconsiderada.

En declaraciones recogidas por la radio italiana, el alcalde señaló que Milán dispone de los recursos necesarios para garantizar la seguridad de las delegaciones extranjeras asistentes al evento. "Somos capaces de ocuparnos nosotros mismos de su seguridad. No necesitamos al ICE", sostuvo Sala. Para el regidor, la presencia de este cuerpo policial estadounidense en suelo italiano no se ajusta a los estándares de manejo de la seguridad en países democráticos y defendió la importancia de mantener la gestión de la protección en manos locales.

Las críticas dirigidas hacia el ICE no se limitan al escenario deportivo ni a las autoridades milanesas. De acuerdo con diversos reportes, líderes de varias fuerzas políticas en Italia han solicitado que el Gobierno ejerza presión para evitar la participación de estos agentes en los actos oficiales. Argumentan que la reciente secuencia de incidentes protagonizados por agentes federales estadounidenses en su propio país pone en entredicho su idoneidad para desempeñar tareas de protección, al considerar que sus prácticas difieren de los criterios de actuación de las fuerzas de seguridad italianas.

La controversia ha alcanzado eco mediático en Italia, donde la cobertura periodística enfatiza las manifestaciones populares registradas en Minnesota después de los episodios mortales. Según reportó la emisora RTL, la actuación de los agentes del ICE en estos sucesos generó indignación y nuevas protestas que abarcan desde reclamos por justicia hasta exigencias de reformas en los procedimientos policiales en Estados Unidos.

Esta situación plantea un debate sobre los protocolos de seguridad para los Juegos Olímpicos y la eventual intervención de fuerzas extranjeras en territorio italiano. Mientras la visita de altos funcionarios estadounidenses, como el vicepresidente y el secretario de Estado, implica estrictas medidas de protección, diversas figuras políticas italianas insisten en que la salvaguarda de las delegaciones corresponde plenamente a las autoridades locales y no debe recaer en cuerpos extranjeros cuyos antecedentes generan controversia, como reflejaron los informes de la radio italiana.

En este contexto, la posible presencia del ICE en la gala inaugural de los Juegos ha reavivado discusiones sobre la cooperación internacional en materia de seguridad y el alcance de la soberanía nacional en eventos deportivos de gran envergadura. Las declaraciones del alcalde Giuseppe Sala y la cobertura de la emisora RTL ilustran cómo hechos ocurridos en Estados Unidos influyen en el debate político y la opinión pública en Europa, especialmente ante la inminente realización de un evento de escala global como los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina d'Ampezzo.