Chris Hemsworth protagoniza 'Ruta de escape': "Los que llevan la placa ya no son necesariamente los buenos"

El viernes 13 de febrero llega a los cines 'Ruta de escape', la nueva película protagonizada por Chris Hemsworth. Escrita y dirigida por Bart Layton ('American Animals', 'El impostor'), en este thriller de atracos el actor australiano da vida a un metódico ladrón de guante blanco que lleva a cabo sus golpes en las proximidades de la mítica autopista 101 que va desde San Francisco a Los Ángeles.

Un filme basado en el relato corto 'Código 101', incluido en la obra 'Rotos' publicada en 2020 por el escritor estadounidense Don Winslow, que aterriza en la cartelera en un momento socialmente complejo en el que el público ya no compra las narrativas simplificadas de antaño sobre buenos y malos en estos thrillers de "policías y ladrones".

"Lo vemos en la película: los tipos que llevan la placa ya no son necesariamente los buenos, y el ladrón tampoco es necesariamente el malo", dice Hemsworth en una entrevista concedida a Europa Press al ser preguntado por una escena concreta en la que el agente protagonista, interpretado por Mark Ruffalo, reprueba a sus compañeros tras un tiroteo injustificado.

Una secuencia que recuerda mucho a lo ocurrido estos días en Minneapolis con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). "El uso de la fuerza cuando hay civiles en las calles, que básicamente están protegiendo sus derechos, sus derechos civiles, y se les impide hacerlo por personas que irrumpen con armas en su comunidad es difícil de ver", afirma el director que asegura que su deber como cineasta es "plantear preguntas un poco más interesantes" y que vayan "más allá" de la trama de "las películas de acción estándar".

"Y la ambigüedad, el cruce, el dilema moral y la experiencia humana y los grises de todos estos personajes existen, son reales y en la vida lo vemos cada vez más", señala Hemsworth, que destaca que es precisamente "la profundidad emocional" y la complejidad de los personajes y la "guerra intelectual" que se desata entre ellos lo que hace de 'Ruta de escape' un thriller distinto.

"Puede que la prueba de que estamos ante buen cine es que tienes la experiencia que buscas, pasar una noche muy divertida en la sala, pero también sales pensando en cosas que no esperabas cuando entraste al cine. Y ese, para nosotros, es el gran regalo", apunta el director.

UN THRILLER ARTESANO EN TIEMPOS DE CGI

Y en plena era digital, con el CGI dominando las 'set pieces' de las grandes superproducciones y las herramientas de Inteligencia Artificial amenazando adelgazar radicalmente los departamentos de efectos visuales, 'Ruta de escape' toma partido por el cine más artesano y apuesta por priorizar los efectos prácticos reales en sus secuencias de acción.

Una decisión arriesgada y contracorriente, pero que el director confía que se deje sentir en pantalla, mejorando notablemente la experiencia del espectador, evocando incluso al cine negro de antaño. "Chris y yo pensábamos en las películas que adorábamos cuando éramos jóvenes. Y en muchas de esas películas, esa tecnología digital no existía realmente", expone Layton que cita referentes como 'French Connection. Contra el imperio de la droga' (1971) y 'Vivir y morir en Los Ángeles' (1985), ambas de William Friedkin, o 'Heat' (1995) de Michael Mann.

"Si ruedas persecuciones de coches y luego la mitad están hechas en una pantalla verde o en un estudio... no es lo mismo y puedes notarlo en el filme", explica el director, que buscaba esa "visceralidad" del cine de antaño y que, asegura, "no se puede fabricar" en un estudio o a través de un ordenador.

"Además, vengo del documental, me siento mucho más cómodo cuanto más cerca estoy de la realidad", dice Layton que confía en el que el público pueda "sentir la intensidad" de esas secuencias "muy peligrosas" rodadas a cientos de kilómetros por hora en las calles de Los Ángeles "de una manera muy diferente de si lo hubiéramos hecho usando efectos digitales".

Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Jennifer Jason Leigh o Nick Nolte son algunos de los nombres que completan el reparto del filme