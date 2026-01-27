Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía

El aumento de la velocidad máxima hasta los 300 kilómetros por hora en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona será posible a partir de mañana, luego de que técnicos lograran reparar una rotura en la vía situada en el tramo de l'Espluga de Francolí, en Tarragona. Así lo informaron fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, según publicó el medio Adif.

La incidencia se detectó la noche del domingo cuando un maquinista informó de una anomalía en uno de los tramos de la infraestructura ferroviaria. Esta situación obligó a Adif a reducir de forma inmediata el límite de velocidad a 80 kilómetros por hora para todos los trenes que circulaban entre ambas ciudades, como medida preventiva para garantizar la seguridad en la circulación mientras se valoraba y abordaba el alcance de la avería.

Según detalló Adif, la reparación de la vía ha permitido restablecer de manera progresiva las condiciones habituales del servicio. En primeras etapas tras la intervención de los equipos de Mantenimiento de Alta Velocidad, la velocidad máxima permitida para los trenes se incrementó a 230 kilómetros por hora, todavía por debajo de su operativa estándar mientras se verificaba la estabilidad y seguridad de la infraestructura tras la intervención técnica.

Personal del área de Mantenimiento de Alta Velocidad de Adif estuvo presente en la zona de la incidencia para resolver la anomalía detectada, lo que permitió agilizar los trabajos y minimizar la afectación sobre la programación habitual de trenes. El restablecimiento paulatino de las condiciones normales de la línea posibilitó que las restricciones iniciales pudieran levantarse en poco tiempo.

Durante los trabajos de reparación, Adif mantuvo una comunicación constante con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, órgano responsable de coordinar y garantizar la movilidad entre grandes núcleos urbanos. Según consignó la entidad, el hallazgo de la rotura y la respuesta inmediata del personal técnico evitaron males mayores y permitieron evitar la suspensión total del servicio durante el periodo de intervención.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció que la normalidad plena en la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona se restablecerá completamente desde mañana. Informó que, tras la verificación de la infraestructura y la validación de los trabajos efectuados por los técnicos de Adif, se autorizará a todos los servicios ferroviarios a operar a la velocidad máxima de 300 kilómetros por hora, garantizando así los tiempos de viaje originales.

La incidencia ocasionó que cientos de usuarios experimentaran retrasos y afectaciones en sus desplazamientos durante el tiempo que duraron las limitaciones de velocidad, pero gracias a la respuesta coordinada entre Adif y los equipos del Ministerio, los servicios no llegaron a interrumpirse por completo. Las autoridades reiteraron que la seguridad en los trayectos es prioritaria y que la decisión de reducir la velocidad se tomó estrictamente para mantener los estándares habituales de protección.

De acuerdo con información proporcionada por el área de Mantenimiento de Alta Velocidad de Adif, los trabajos en la vía incluyeron no solo la reparación puntual de la rotura, sino también revisiones complementarias a otros puntos sensibles del trazado, buscando anticipar posibles nuevas anomalías y evitar futuras incidencias de esta índole. Esta metodología se enmarca en los protocolos de actuación que la entidad aplica cada vez que se identifica un evento técnico relevante.

El incidente puso de manifiesto la importancia de las inspecciones programadas y de la rápida intervención de los equipos especializados en la gestión de la red de alta velocidad, según reportó Adif. El organismo confirmó que, después de completar las reparaciones y las pruebas de verificación, se ha restablecido la fiabilidad plena de la línea entre Madrid y Barcelona, una de las más transitadas del país.

Según informaron fuentes gubernamentales a Adif, la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona es clave para la conectividad entre ambas ciudades y representa uno de los principales ejes del transporte de pasajeros en España. La pronta respuesta y el regreso de los servicios a plena capacidad permiten mantener el flujo habitual de viajeros y cumplir con los compromisos de horarios previstos.

La comunicación oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, citada por Adif, ratificó que la línea estará en condiciones óptimas operativas desde la jornada siguiente a la reparación, permitiendo nuevamente que los servicios alcancen el máximo desempeño técnico autorizado por la infraestructura. Esta medida asegura que los usuarios volverán a contar con la velocidad y los tiempos de tránsito habituales en la ruta Madrid-Barcelona.