Vox esgrime que el acuerdo con Mercosur es un "golpe mortal" al rural

Rodrigo Alonso, portavoz nacional de Campo de Vox, indicó que solo el 0,008% de los productos agroalimentarios procedentes de terceros países recibe inspección en frontera, según cifras reconocidas por la propia Comisión Europea. Este dato ha sido utilizado para denunciar lo que el partido considera una desprotección del sector agrícola español frente a la importación de productos sudamericanos, como parte del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. De acuerdo con información recogida por el medio, el portavoz sostiene que esta situación tendría implicaciones directas en el empleo rural y en la seguridad alimentaria.

En declaraciones realizadas este lunes en la ciudad de Ourense, acompañado de representantes de Vox Galicia y en el marco de una reunión con ganaderos y agricultores locales, Alonso expresó que el acuerdo europeo con Mercosur representa un "golpe mortal" para el sector primario. Según indicó el medio, el dirigente advirtió sobre el riesgo de desaparición del relevo generacional en las zonas rurales y sobre la aparición de un problema de salud pública debido a la diferencia en los estándares de producción.

Tal como reportó el medio, Alonso hizo referencia a la entrada al mercado europeo de unas 99.000 toneladas de carne de vacuno procedentes de los países del bloque Mercosur—Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil—donde, aseguró, se emplean antibióticos y hormonas para el crecimiento animal. Estas prácticas han sido prohibidas en la Unión Europea, recalcó el dirigente, quien alertó de que su adopción pone en jaque la seguridad alimentaria y la salud pública del continente.

El medio detalló que, contrario a lo que sostienen partidos como el Partido Popular y el PSOE, las cláusulas de salvaguarda incluidas en el acuerdo entre la UE y Mercosur “no van a proteger al campo”. Alonso calificó de falsas estas afirmaciones y comparó la situación con el acuerdo europeo con Marruecos, cuyas cláusulas de protección, según dijo, “nunca se han aplicado”, lo que ejemplifica una tendencia a la ineficacia en la supervisión y control.

Entre las propuestas transmitidas en la comparecencia, Vox planteó revocar el Pacto Verde Europeo. Alonso argumentó que este pacto “asfixia” al sector agrario al imponer exigencias mayores que las aplicadas a competidores extracomunitarios. Según señaló el portavoz, la formación reclama que se exijan a los productos importados las mismas condiciones ambientales, fitosanitarias, burocráticas, laborales y de bienestar animal vigentes para los productores europeos.

Según consignó el medio, Alonso también criticó de forma directa el manejo de la Política Agrícola Común (PAC) por parte de las instituciones comunitarias. Manifestó que la Comisión Europea “juega con la desesperación de los ganaderos”, presentando opciones restrictivas y amenazando con recortes en las ayudas agrícolas para presionar a los productores rurales a aceptar las condiciones estipuladas en los acuerdos y políticas europeas.

El medio también reportó que, durante su intervención frente a la Subdelegación del Gobierno en Ourense, Alonso insistió en la necesidad de realizar controles e inspecciones exhaustivas. Para Vox, la verificación exhaustiva del 100% de los productos agroalimentarios que llegan desde países extracomunitarios es indispensable para garantizar que se cumplen los estándares que se imponen a los productores europeos y para proteger la viabilidad del campo español ante la competencia internacional.

Estas demandas se inscriben en el contexto más amplio de las críticas del sector agropecuario español al proceso de liberalización comercial impulsado por la Unión Europea con bloques regionales como Mercosur, donde las asimetrías normativas y de control pueden, según los portavoces de Vox, amenazar la sostenibilidad social, económica y sanitaria del mundo rural en España y Europa, según recoge de manera reiterada el medio.