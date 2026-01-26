Unión de Uniones movilizará 1.500 tractores y 8.000 agricultores el 11 de febrero en Madrid

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos tiene previsto movilizar a más de 1.500 tractores y 8.000 agricultores en la concentración del próximo 11 de febrero convocada por la organización en respuesta a los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur.

En este contexto, la organización ha expresado su disconformidad con los recortes de la futura PAC, que está "menguando a favor de otros ámbitos", dejando la agricultura y la ganadería, "relegadas a un segundo plano".

Asimismo, Unión de Uniones ha denunciado los altos de costes de producción y una ley de cadena alimentaria que "no se cumple", lo que estaría provocando unas rentas cada vez más bajas y disuadiendo a los jóvenes a su incorporación, dejando un campo cada vez más envejecido, siendo solo el 8,9% de los trabajadores del campo con edades inferiores a 41 años.

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha señalado que para que haya relevo generacional "el sector agrario tiene que ser rentable, y, en estos momentos, no lo es", añadiendo que "es importante mantener el pulso", tanto en la calle como en los despachos, "para que hacer valer la opinión del campo sobre los temas que le atañen".

Asimismo también ha puesto sobre la mesa los graves de problemas de sanidad animal, con "protocolos obsoletos" que hacen que, aunque en muchos casos los focos estén controlados, "se vean los efectos negativos en otros lugares, como ha pasado con la peste porcina africana", ha explicado Cortés, que espera que "se asuman responsabilidades" sobre esa cuestión.

Por todo esto, Unión de Uniones ha invitado a todas las organizaciones y plataformas a actuar "en defensa del campo" uniéndose a la concentración, que transcurrirá desde la Plaza de Colón hasta la puerta del Ministerio de Agricultura, donde habrá un acto reivindicativo con las intervenciones de todas las organizaciones territoriales.

La entrada de los tractores a la capital se realizará a través de cinco columnas procedentes de Torrejón de la Calzada, El Espinar (Segovia), Guadalajara, Robregordo y Arganda del Rey, "aún esta por coordinar", aunque desde Unión de Uniones han destacado la "predisposición" de la Delegación del Gobierno -con quien ya han pactado la ruta-, y su idea de colaboración, para que la entrada sea fluida y "lo menos traumático para la ciudadanía posible".