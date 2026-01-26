Una comisión halla "fallos sistémicos" en la compra israelí bajo Netanyahu de buques de guerra alemanes

El informe oficial difundido recientemente indica que Israel intervino en las transacciones de buques de guerra de Alemania a Egipto sin seguir procedimientos claros y sin notificar a los principales responsables de seguridad, lo que, según la comisión de investigación, acarreó riesgos para la protección nacional. Esta revelación forma parte del resultado de una amplia pesquisa que, de acuerdo con Europa Press, examinó operaciones llevadas a cabo entre 2009 y 2017, etapa en la que Benjamin Netanyahu ocupaba el cargo de primer ministro.

El resumen publicado por la comisión, citada por Europa Press, expone que los fallos detectados afectan directamente el núcleo mismo de los procesos para desarrollar capacidades militares en Israel y alteran la manera en que se toman decisiones respecto a compras de armamento que suman miles de millones de shekels (moneda israelí; aproximadamente 27 céntimos de euro por unidad). Entre las operaciones revisadas por el órgano independiente de investigación figuran la adquisición por parte de Israel de submarinos y corbetas alemanes, así como su intervención como intermediario en la venta de buques germanos al gobierno egipcio.

Dicha comisión investigadora, establecida para descartar o confirmar alegaciones de una trama de sobornos de grandes proporciones en torno al comercio de armas, analizó minuciosamente los procesos de compra de equipo militar por parte del Estado israelí, según detalló el medio Europa Press. El informe final alude a una carencia de liderazgo y a una gestión desordenada en las negociaciones relativas a la transferencia de material bélico entre aliados y terceras naciones. "La gestión de la venta de armamento por parte de aliados a terceros países --un asunto estratégicamente delicado-- fue caótica y carente de un liderazgo claro, poniendo así en peligro la seguridad del Estado", consigna textualmente el documento de la comisión, tal como publicó Europa Press.

En relación con supuestas irregularidades financieras, la investigación abarca denuncias que señalan a varias personas, entre ellas allegados a Netanyahu, como presuntos beneficiarios de sobornos ligados a los acuerdos entre Israel y la firma alemana ThyssenKrupp Marine Systems, responsable de la construcción de los buques objeto de las transacciones. Pese a que no se responsabiliza directamente al actual jefe de Gobierno, el informe señala que algunas de las personas investigadas pertenecían a su círculo de confianza durante los años que ocupó la jefatura del Ejecutivo.

Europa Press recogió en su crónica que la comisión realizó un señalamiento específico sobre la insuficiencia de controles internos y la falta de consulta con los órganos centrales de seguridad. Los procesos para autorizar operaciones de compraventa de equipos militares se ejecutaron, en ocasiones, sin el aval o el conocimiento de las instancias clave encargadas de velar por la protección del Estado. Esta omisión, según el reporte, constituyó un riesgo sustancial para los intereses nacionales y la estabilidad de las capacidades defensivas de Israel.

En el periodo evaluado por la comisión, las adquisiciones y acuerdos superaron los miles de millones en la moneda nacional. Estas transacciones, según publicó Europa Press, estuvieron marcadas por una notoria falta de transparencia y coordinación entre los actores estatales implicados. La ausencia de una supervisión rigurosa y de procedimientos consensuados afectó, de acuerdo con las conclusiones oficiales, tanto la seguridad como la reputación de las fuerzas armadas y del aparato estatal israelí ante sus aliados y posibles compradores internacionales.

El informe elaborado por la comisión no solo señala deficiencias en la estructura de toma de decisiones y supervisión interna, sino que también advierte sobre las implicaciones a largo plazo para la seguridad regional. El hecho de haber autorizado, sin la debida comunicación ni el análisis adecuado, la transferencia de material militar sensible a un país vecino constituye, según las autoridades que llevaron adelante la investigación, un punto de vulnerabilidad para el propio Estado de Israel.

De acuerdo con el reportaje de Europa Press, las conclusiones de la comisión apuntan a la necesidad de reformular los mecanismos de control y consulta para las futuras adquisiciones y ventas de armamento. La transparencia, la inclusión de todos los agentes responsables y la rigurosidad en las evaluaciones estratégicas aparecen mencionadas por el órgano investigativo como exigencias imprescindibles para evitar que situaciones similares se repitan. El texto del informe advierte sobre el potencial impacto negativo de consentir que temas de tanta sensibilidad estratégica sean tratados de manera "caótica", con lo que se abre la puerta a riesgos, entre ellos amenazas a la seguridad nacional y daños colaterales a la diplomacia y la confianza internacional en los procedimientos estatales israelíes.