Ucrania denuncia el lanzamiento de cerca de 140 drones rusos en una nueva oleada de ataques nocturnos

El mando de la Fuerza Aérea ucraniana informó que fragmentos de un dron abatido cayeron en una zona diferente a los principales objetivos rusos, en el contexto de una nueva oleada de ataques que involucran distintos puntos del país. Además, dicha autoridad confirmó que 21 drones impactaron en once ubicaciones, sin que hasta el momento se hayan especificado datos sobre víctimas o daños concretos. Esta declaración se produjo en medio del desarrollo de una ofensiva que, según las autoridades, todavía no ha cesado.

Según consignó el medio que dio a conocer estos hechos, Ucrania acusó a Rusia de haber lanzado alrededor de 140 vehículos aéreos no tripulados, identificados como drones kamikaze, en la última noche. El comunicado citado de la Fuerza Aérea precisó que 138 de estos drones partieron desde varias direcciones, lo que apunta a una estrategia de saturación y dispersión de los ataques, incrementando así la complejidad para los sistemas de defensa.

El reporte del medio reveló que de los 138 drones que, según las cifras oficiales, Rusia lanzó contra territorio ucraniano, un total de 110 fueron interceptados por las defensas aéreas ucranianas. La operatividad de estos sistemas quedó reflejada en el alto porcentaje de drones derribados, aunque la Fuerza Aérea reconoció la magnitud del ataque en curso y confirmó que todavía permanecían múltiples vehículos aéreos hostiles sobrevolando el espacio aéreo del país, lo que implicaba una amenaza constante para la población y las infraestructuras.

La información facilitada por el mismo medio mencionó que este episodio forma parte de la dinámica bélica iniciada tras la invasión rusa de Ucrania, a partir de febrero de 2022 por orden de Vladimir Putin. Los ataques con vehículos aéreos no tripulados han adquirido protagonismo en el desarrollo del conflicto, empleándose para atacar objetivos militares y civiles, así como para ejercer presión sobre la capacidad de respuesta de las defensas ucranianas.

Las autoridades ucranianas, de acuerdo con la información compartida por el medio, solicitaron a la ciudadanía acatar con rigor las normas y recomendaciones de seguridad mientras persistían las alertas aéreas. Frente a la continuidad de los ataques, las cadenas de advertencias y los protocolos de refugio fueron activados en distintos sectores del territorio.

En sus declaraciones públicas, la Fuerza Aérea reiteró que el operativo ruso no se limitó a lanzar drones desde una sola ubicación, sino que utilizó diversas rutas de aproximación, lo que, detalló el medio, contribuyó a la dispersión de los objetivos e incrementó la dificultad de una respuesta concentrada de las unidades antiaéreas. Pese a este reto, las autoridades subrayaron la capacidad de su sistema de defensa para neutralizar un número significativo de amenazas en pleno vuelo.

El saldo oficial indica que 21 drones sí lograron impactar en distintos lugares, afectando a once zonas específicas. El mismo comunicado reportado por el medio explicó que, aunque no se ofrecieron inmediatamente detalles sobre heridos o fallecidos, la preocupación por las consecuencias materiales y la seguridad de la población permanece.

Este incidente se suma a una secuencia de ataques nocturnos que, según detalló la prensa, se han producido de forma recurrente en las últimas semanas, intensificando la presión sobre zonas urbanas y rurales de Ucrania. El uso masivo de drones por parte de las fuerzas rusas representa un desafío constante para las autoridades ucranianas, que mantienen la vigilancia y la respuesta operativa en alerta máxima ante la evolución de la ofensiva.