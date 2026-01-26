Agencias

Trump asegura que tiene una "gran armada" cerca de Irán, "mayor que la de Venezuela"

Guardar

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes en una entrevista que tiene ya una "gran armada" desplegada cerca de Irán que es incluso mayor que la que envió a Venezuela antes de la intervención militar en la que fue apresado el presidente venezolano, Nicolas Maduro.

"Tenemos una gran armada cerca de Irán. Más grande que la de Venezuela", ha afirmado Trump en una entrevista con el portal de noticias Axios.

Trump ha afirmado además que las autoridades iraníes "quieren pactar". "Ellos quieren pactar. Lo sé. Han llamado muchas veces. Quieren hablar", ha explicado.

Además, Trump ha cargado contra su antecesor, Joe Biden, y ha aegurado que si él fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares". "Si hubiera otro presidente (...) ya tendrían armas nucleares y habrían atacado primero", ha aseverado.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este lunes de que ha desplegado su portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' en Oriente Próximo, ante el aumento de la tensión con Irán, un país al que Trump ha amenazado con un posible ataque militar en el marco de las protestas contra las autoridades de la República Islámica.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Louzán: "España liderará el Mundial y aquí se celebrará la final"

Louzán: "España liderará el Mundial

VÍDEO: La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de Pretti, tiroteado por agentes federales en Minnesota

Las autoridades estadounidenses enfrentan crecientes críticas tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis, mientras el gobierno federal, tras presiones públicas y demandas de esclarecer los hechos, anuncia que revisará el papel de los agentes implicados en el caso

VÍDEO: La Casa Blanca anuncia

Fer López regresa cedido al Celta

El atacante gallego, tras su paso por la liga inglesa, refuerza la plantilla dirigida por Claudio Giráldez en plena recta final de la campaña, según el comunicado, buscando aportar su experiencia y compromiso con la afición

Fer López regresa cedido al

El jefe de Hezbolá asegura que la amenaza de EEUU contra Irán también está dirigida contra su grupo

Naim Qasem advierte que la presión estadounidense sobre Teherán incluye una posible ofensiva contra facciones aliadas en Líbano, tras el repunte de hostilidades y recientes ataques de Israel en la frontera pese a pactos previos de alto el fuego

El jefe de Hezbolá asegura

Javier Tebas: "El cambio del modelo de propiedad es decisión del Real Madrid y sus socios"

Javier Tebas afirmó que corresponde exclusivamente a la entidad merengue y sus miembros decidir sobre posibles cambios en su estructura, remarcando que no existen suficientes datos para emitir juicios claros y que la comparación con otros clubes resulta inadecuada

Javier Tebas: "El cambio del