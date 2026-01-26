Trump asegura que tiene una "gran armada" cerca de Irán, "mayor que la de Venezuela"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes en una entrevista que tiene ya una "gran armada" desplegada cerca de Irán que es incluso mayor que la que envió a Venezuela antes de la intervención militar en la que fue apresado el presidente venezolano, Nicolas Maduro.

"Tenemos una gran armada cerca de Irán. Más grande que la de Venezuela", ha afirmado Trump en una entrevista con el portal de noticias Axios.

Trump ha afirmado además que las autoridades iraníes "quieren pactar". "Ellos quieren pactar. Lo sé. Han llamado muchas veces. Quieren hablar", ha explicado.

Además, Trump ha cargado contra su antecesor, Joe Biden, y ha aegurado que si él fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares". "Si hubiera otro presidente (...) ya tendrían armas nucleares y habrían atacado primero", ha aseverado.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este lunes de que ha desplegado su portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' en Oriente Próximo, ante el aumento de la tensión con Irán, un país al que Trump ha amenazado con un posible ataque militar en el marco de las protestas contra las autoridades de la República Islámica.