Torres sostiene que "hay que pelear ahora" para que Canarias "salga bien parada" del acuerdo con Mercosur

La propuesta de aumentar la asignación presupuestaria al Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) centró los recientes esfuerzos del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para garantizar el futuro de la agricultura y la ganadería en las Islas Canarias frente al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Según consignó Radio Televisión Canaria, Torres priorizó la búsqueda de condiciones específicas y el mantenimiento de políticas diferenciadas para las regiones ultraperiféricas ante el avance de las negociaciones comerciales internacionales.

El acuerdo comercial de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur está bajo escrutinio, después de que el Parlamento Europeo decidiera remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a causa de incertidumbres respecto a su compatibilidad con la normativa comunitaria. De acuerdo con lo reportado por Radio Televisión Canaria, este contexto ha generado preocupación dentro del sector primario del archipiélago, que ha manifestado inquietudes mediante protestas y concentraciones. Agricultores y ganaderos han expuesto sus dudas acerca de la competencia con los productos procedentes de los países de Mercosur, considerando especialmente su temor por no poder competir en igualdad de condiciones.

El ministro Torres recalcó en una entrevista con el medio regional que la firma y desarrollo de este tratado lleva en proceso más de dos décadas. Pese a ello, defendió que la propuesta europea incluye "controles suficientes" para evitar desequilibrios en el mercado interno de las regiones más vulnerables. Sin embargo, aseguró que el Gobierno central mantiene una posición flexible y dispuesta a incorporar nuevas condiciones y mejoras específicas que favorezcan a los territorios alejados y fragmentados geográficamente como Canarias. A este respecto, reiteró ante el Gobierno de España y las autoridades autonómicas la necesidad de salvaguardar la singularidad canaria, utilizando como principal herramienta el programa Posei, diseñado para mitigar los efectos de la insularidad y la lejanía en los sistemas agrícolas y ganaderos locales.

Radio Televisión Canaria detalló que entre las demandas del sector está la consolidación de ayudas para la pesca, la agricultura y la ganadería insulares, dentro de un plan plurianual que recoja medidas concretas de apoyo a estos ámbitos. Torres informó que ya mantuvo encuentros con representantes de agricultores y ganaderos, con el propósito de llevar sus reivindicaciones ante las instituciones europeas y lograr respuestas adaptadas a las necesidades singulares del archipiélago.

El panorama político europeo añade complejidad a las negociaciones, ya que la composición de la Comisión Europea ha cambiado tras las recientes elecciones. Según contextualizó el ministro en declaraciones recogidas por Radio Televisión Canaria, la creciente presencia de la ultraderecha en ese órgano implica riesgos de enfoques más "centralizadores", que podrían poner en peligro las políticas de diferenciación que requieren territorios insulares como Canarias. Torres atribuyó a este fenómeno la urgencia de intensificar la defensa de los sectores agrícola y ganadero en el archipiélago, apelando a la necesidad de actuar sin dilación en este contexto de inestabilidad y variación política en Europa.

Durante la entrevista, Torres afirmó: "Hay que pelear ahora para que Canarias salga bien parada del acuerdo con Mercosur", subrayando el momento "trascendental" que atraviesa el sector primario de las islas en medio del proceso negociador. El ministro también insistió en que la importancia de la batalla radica en las consecuencias que estas decisiones tendrán para Canarias en los próximos años. Reiteró su compromiso de mantener la vigilancia y la intervención directa en defensa de las especificidades del archipiélago, así como la necesidad de adaptar las herramientas existentes o crear otras nuevas que respondan a la competencia internacional que representa el tratado con el bloque sudamericano.

Radio Televisión Canaria también destacó el reconocimiento, por parte del ministro, del esfuerzo sostenido durante más de veinte años en dar forma al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. A pesar de las "suficientes garantías de control" que afirma contiene el tratado, Torres no descartó la implementación de ajustes y adiciones que respondan a los reclamos específicos planteados desde los territorios más expuestos a la competencia internacional. En relación a esto, defendió la continuidad y el refuerzo del marco de ayudas y mecanismos singularizados como el Posei, que constituyen, a su juicio, un pilar fundamental para la protección y promoción de la agricultura y la ganadería insulares.

En su intervención, el titular de Política Territorial reiteró que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar y a introducir modificaciones que favorezcan los intereses del sector primario canario y su viabilidad a largo plazo, sobre todo en un contexto de competencia acentuada por la apertura de los mercados europeos a los productos de Mercosur. Radio Televisión Canaria detalló que las reivindicaciones de agricultores y ganaderos seguirán siendo trasladadas por el Ministerio de Política Territorial a los ámbitos de decisión comunitarios, con el objetivo de asegurar el equilibrio entre la apertura comercial y la defensa de los intereses estratégicos del archipiélago. En sus palabras, la presente coyuntura constituye una "batalla" que requiere un esfuerzo inmediato para cerrar negociaciones que permitan a Canarias mantener sus oportunidades productivas y comerciales en un entorno internacional cada vez más competitivo.