Sanidad y los sindicatos del Ámbito llegan a un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco

Mónica García, ministra de Sanidad, subrayó el carácter extenso y multidimensional de las conversaciones previas a la firma del nuevo Estatuto Marco para el sector sanitario, destacando la complejidad del documento y el largo período, de más de dos décadas, que transcurrió sin renovaciones. El anuncio se realizó tras alcanzar un consenso entre el Ministerio de Sanidad y las principales organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación —SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF—, según publicó el medio.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio y recogida por diversos medios, el acto de la firma se formalizó este lunes, marcando una actualización relevante del marco normativo vigente para los profesionales de la sanidad pública después de un periodo de veintidós años sin modificaciones sustanciales en la regulación. Según explicó la ministra en la rueda de prensa, las conversaciones previas incluyeron numerosas reuniones, en las que se abordaron asuntos que requerían consenso y revisión profunda.

Según consignó el medio, los representantes sindicales presentes —SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF— integran el Ámbito de Negociación del ámbito sanitario y participaron activamente en la elaboración y validación del texto. La ministra Mónica García puntualizó que las negociaciones abarcaron tanto aspectos técnicos del estatuto como cuestiones organizativas que respondían a las nuevas realidades del sector.

El medio detalló que este nuevo Estatuto Marco representa un instrumento normativo con impacto en las condiciones laborales, la organización del trabajo y la gestión de recursos en el sistema sanitario. El acuerdo implica la revisión de disposiciones que rigen el empleo, los derechos y deberes del personal sanitario y los procedimientos de acceso y promoción.

En el transcurso de la rueda de prensa, la titular de Sanidad reiteró que tanto la magnitud del texto como el extenso periodo sin actualizaciones anteriores condicionaron la intensidad y la duración del proceso negociador. "Hoy hemos firmado el acuerdo para el nuevo Estatuto Marco. Han sido muchas reuniones y un texto muy complejo que llevaba sin renovarse 22 años", declaró Mónica García, citada por el medio.

Las organizaciones sindicales valoraron la oportunidad de contribuir a este proceso, enfocándose en la necesidad de adaptar la normativa a los desafíos actuales del sistema de salud pública. Según reflejó el medio, la firma de este acuerdo se presenta como resultado de esfuerzos coordinados de las partes para alcanzar un marco que contemple mejoras en las condiciones laborales y el ejercicio profesional en el ámbito sanitario.

El medio añadió que, aunque la ministra confirmó la firma y la finalización del texto tras intensas negociaciones, se espera que en breve se ofrezcan más detalles sobre el contenido específico y los cambios introducidos con respecto al anterior estatuto. Las partes participantes anticiparon un análisis detallado de las novedades legales y administrativas incluidas en el nuevo documento normativo.