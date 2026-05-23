Espana agencias

'Checo' Pérez: El sprint fue increíble; la calificación, mucho más complicada

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 23 may (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que sale vigésimo este domingo en el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, que "el sprint fue increíble", pero que "la calificación fue mucho más complicada".

"La carrera sprint de esta mañana fue increíble; fue realmente una gran actuación del equipo. La estrategia fue estupenda, sobre todo la de usar las gomas blandas. Nos equivocamos en Miami, pero hoy demostramos que teníamos el neumático adecuado; tomamos decisiones buenas y nos defendimos bien", afirmó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras uno alejado de ella, retornó este curso a la categoría reina.

PUBLICIDAD

"Fue una lástima la penalización -de diez segundos, que lo bajó del decimocuarto al undécimo puesto-, pero aun así, fue una gran actuación y teníamos muchos coches detrás. Estoy muy contento con la carrera", comentó el mexicano de Cadillac, con seis triunfos y 39 podios en la Fórmula Uno.

"La calificación fue otra cosa, fue más complicada, porque una vez que todos cuadraron sus ritmos, se ve más claro dónde estamos. No aprovechamos al máximo la sesión y tuvimos un pequeño problema después de haber cambiado la configuración, así que fue difícil redondear una vuelta", explicó el bravo piloto tapatío.

PUBLICIDAD

"La carrera de mañana será muy interesante; intentaremos aprovechar cualquier oportunidad que se nos ponga por delante", aseveró 'Checo' este sábado en Canadá. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Colapinto: Un buen día, hemos sacado cosas positivas del sprint y de la calificación

Infobae

Alfonso Díaz: "Descender no es un desastre, es un cambio económico"

Infobae

Pablo Ortells: "Asumo toda la responsabilidad"

Infobae

Alonso: Si llueve mañana, será interesante

Infobae

Martín Demichelis: "El club necesita reconstruirse"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El informe de la UDEF señala a Zapatero como líder de una red que gestionó ayudas públicas a Plus Ultra por 53 millones de euros

El informe de la UDEF señala a Zapatero como líder de una red que gestionó ayudas públicas a Plus Ultra por 53 millones de euros

Israel ironiza con la detención de cuatro activistas de la Flotilla en su regreso a Bilbao: “Exigimos explicación al Gobierno español”

Los activistas de la Flotilla regresan a España con incidentes y cuatro detenidos por desobediencia en su llegada a Bilbao

El informe de la UDEF del ‘caso Zapatero’ sitúa al expresidente y sus hijas como “principales beneficiarias” de la trama

Renovado el acuerdo de las bases militares de Rota y Morón: Donald Trump tendría que avisar con seis meses de antelación si decide romper el pacto

ECONOMÍA

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

DEPORTES

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos

Enrique Riquelme presenta su candidatura para presidir el Real Madrid: “Después de 20 años, se va a poder votar”

FC Barcelona-Olympique de Lyon: Doblete de Salma en la final de la Champions League femenina para dar póker al Barça