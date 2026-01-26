Robles censura que Trump quiera convertirse en el "gendarme" del mundo y defiende la contribución de España a la OTAN

El recuerdo de los militares españoles que perdieron la vida durante operaciones de la OTAN y en escenarios como Afganistán fue utilizado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, para responder a los recientes cuestionamientos del expresidente estadounidense Donald Trump sobre la aportación de España a la Alianza Atlántica. Robles manifestó que España ha cumplido sus compromisos y lamentó lo que describió como un desconocimiento por parte de Trump sobre la participación española, según informó Europa Press.

Durante una entrevista en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, recogida por Europa Press, Robles abordó las críticas de Trump dirigidas hacia España por no destinar el 5% del PIB al ámbito de seguridad y defensa. Detalló que estas afirmaciones no consideran el esfuerzo que España ha realizado, destacando que el país alcanzará el 2% del PIB dedicado a defensa en 2025, cifra que cumple con los compromisos asumidos por los aliados en la OTAN. La ministra señaló que “no puede ser que haya un presidente, aunque sea el presidente de Estados Unidos, país al que respetamos, queremos y apreciamos, que se pueda convertir en el gendarme internacional”.

La ministra hizo hincapié en el trabajo realizado por las tropas españolas en países como Letonia, Lituania, Estonia, Rumanía y Turquía, donde sirven bajo el paraguas de la OTAN. Invitó a Trump a consultar a los líderes de aquellos países sobre la labor desempeñada por los militares españoles y si valoran su presencia en la región. Robles recalcó ante Europa Press que existe entre estos países un “claro agradecimiento” por la colaboración española y la permanencia de los efectivos en misiones internacionales.

A lo largo de la entrevista, Robles recordó específicamente la contribución española a la misión en Afganistán. Mencionó el fallecimiento de 102 militares en el país asiático “cumpliendo con su obligación”, como una muestra del compromiso español con el colectivo aliado, y afirmó que “no se puede decir frívolamente que los aliados no estuvieron”. Según detalló Europa Press, la ministra subrayó que España se mantuvo en Afganistán “hasta el último momento”, realizando incluso tareas de evacuación antes de la retirada final.

El despliegue militar español en operaciones de la OTAN también fue resaltado por Robles, quien explicó que “España cumple, 175 muertos españoles (en misiones OTAN) ha habido”. La ministra consideró “inaceptables” las declaraciones de Trump que, según la información difundida por Europa Press, minimizaban el papel de socios como España en operaciones internacionales. La responsable de Defensa reclamó “respeto” para todos los caídos españoles y para el esfuerzo que el país ha realizado en colaboración con sus socios europeos y atlánticos.

Robles rechazó las intenciones de Trump de asumir un papel de “gendarme internacional”. Sostuvo que las recientes amenazas del expresidente hacia Groenlandia, así como referencias anteriores sobre la intervención en Venezuela o el despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota, no representan la vía adecuada para resolver los desafíos globales. Pidió que se prioricen “las vías diplomáticas”, considerando la “tremenda superioridad militar” de Estados Unidos, país al que reiteró su respeto, aunque cuestionó la “incomprensible” actitud de amenazar a aliados dentro de la OTAN.

En relación a Groenlandia, Robles se refirió a las amenazas vertidas por Trump, aunque mostró cautela sobre la posibilidad de que España despliegue tropas en ese territorio. Señaló que, en el marco de la Alianza Atlántica, será Dinamarca quien deba tomar la iniciativa, ya que es el país directamente implicado y responsable de delimitar la respuesta. Además, Europa Press especificó que Robles remarcó la conveniencia de apostar por “una misión integrada por tropas de los Estados aliados” para garantizar la seguridad en la región del Ártico, idea que se estaría debatiendo entre los miembros de la organización.

Sobre las reuniones recientes dentro de la OTAN, Robles se refirió a un anuncio de Trump relativo a un acuerdo con el jefe de la Alianza, Mark Rutte. Explicó que los términos de dicho acuerdo aún no se conocen públicamente, y que cualquier acción coordinada sobre el Ártico o Groenlandia se debe abordar de manera conjunta con los aliados y bajo el marco de decisiones multilaterales que caracterizan a la organización. La ministra insistió en que acciones unilaterales, más aún si provienen de un aliado principal como Estados Unidos, podrían suponer “el final de la Alianza Atlántica”, en palabras recogidas por Europa Press.

Europa Press reportó que, a lo largo de sus declaraciones, Robles defendió la necesidad de mantener la cooperación en el seno de la OTAN y de reconocer el sacrificio de las fuerzas desplegadas por todos los Estados miembros, especialmente aquellos que, como España, han asumido responsabilidades significativas y han sufrido bajas durante misiones internacionales.