Agencias

Moeve se alía con GreenYellow para impulsar en la descarbonización de sus clientes industriales

Guardar

Moeve se ha aliado con GreenYellow para reforzar su oferta de soluciones energéticas integrales y seguir impulsando la descarbonización de los clientes industriales, han informado ambas compañías.

De esta manera, la energética, que ya avanza en la descarbonización de sus propios Energy Parks y plantas químicas, complementa su oferta consolidada para el sector industrial, al que provee desde hace años diferentes soluciones y servicios en el ámbito del gas y la electricidad.

Así, gracias a la experiencia internacional de GreenYellow en el desarrollo y financiación de proyectos industriales y de eficiencia energética, se facilitará a los clientes la inversión y la renovación de activos de generación de energía, así como el despliegue de sistemas de almacenamiento o de recarga eléctrica de vehículos, entre otros. Ello permitirá reducir las emisiones de las plantas y procesos industriales e impulsar una movilidad más sostenible.

El vicepresidente ejecutivo de Commercial & Clean Energies de Moeve, Carlos Barrasa, ha afirmado que alianzas con socios estratégicos como esta permiten al grupo "seguir dando lo mejor a los clientes para acompañarlos en su descarbonización".

"A través de una oferta de servicios integral y personalizada, logramos avanzar juntos en la transición energética en un sector clave como es el industrial", ha añadido.

Por su parte, el presidente no ejecutivo de GreenYellow Spain, Marcelino Oreja, ha indicado que esta alianza con Moeve refuerza la ambición de la compañía de "acompañar a la industria en su transformación energética con soluciones concretas, financiables y adaptadas a cada realidad operativa".

"Combinando nuestra experiencia internacional en eficiencia energética, generación renovable y almacenamiento con las capacidades de Moeve, damos un paso decisivo para acelerar la descarbonización sin comprometer la competitividad de las empresas", ha recalcado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Spitzer (Civitatis): "No está en nuestro horizonte una salida a bolsa; apostamos por un crecimiento sostenible"

La firma tecnológica española apuesta por incrementar su presencia en Latinoamérica, con un enfoque en rentabilidad, nuevas alianzas y soluciones digitales, mientras presenta una aplicación innovadora que utiliza inteligencia artificial para personalizar los viajes de sus clientes

Spitzer (Civitatis): "No está en

Spitzer (Civitatis): "No está en nuestro horizonte una salida a bolsa; apostamos por crecimiento sostenible"

La tecnológica española, que acaba de celebrar su aniversario número 18 y estrena CEO, apuesta por expandirse en Latinoamérica y reforzar alianzas mientras planea avanzar sin buscar nuevos accionistas en los mercados públicos

Spitzer (Civitatis): "No está en

El TPI confirma que Duterte está en condiciones para ser juzgado y reanudará el proceso el 23 de febrero

Los jueces responsables del caso señalan que el exmandatario filipino puede ejercer sus derechos procesales en el juicio, por lo que la audiencia clave por presuntos delitos cometidos durante su mandato fue programada para finales de febrero

El TPI confirma que Duterte

Sanidad y los sindicatos del Ámbito llegan a un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco

Tras más de dos décadas sin cambios, autoridades y representantes sindicales anuncian la firma de un marco normativo renovado, según la ministra Mónica García, quien destaca la complejidad del texto y las intensas negociaciones previas

Sanidad y los sindicatos del

Activistas despliegan muñecos hinchables de Trump y Putin para pedir a la UE no cambiar el gas ruso por el de EEUU

Greenpeace insta a los gobiernos europeos a priorizar fuentes renovables y alerta del riesgo de reemplazar un monopolio energético por otro similar, exigiendo evitar nuevas dependencias de líderes externos y rechazar acuerdos energéticos multimillonarios con Estados Unidos

Activistas despliegan muñecos hinchables de