Moeve se alía con GreenYellow para impulsar en la descarbonización de sus clientes industriales

Moeve se ha aliado con GreenYellow para reforzar su oferta de soluciones energéticas integrales y seguir impulsando la descarbonización de los clientes industriales, han informado ambas compañías.

De esta manera, la energética, que ya avanza en la descarbonización de sus propios Energy Parks y plantas químicas, complementa su oferta consolidada para el sector industrial, al que provee desde hace años diferentes soluciones y servicios en el ámbito del gas y la electricidad.

Así, gracias a la experiencia internacional de GreenYellow en el desarrollo y financiación de proyectos industriales y de eficiencia energética, se facilitará a los clientes la inversión y la renovación de activos de generación de energía, así como el despliegue de sistemas de almacenamiento o de recarga eléctrica de vehículos, entre otros. Ello permitirá reducir las emisiones de las plantas y procesos industriales e impulsar una movilidad más sostenible.

El vicepresidente ejecutivo de Commercial & Clean Energies de Moeve, Carlos Barrasa, ha afirmado que alianzas con socios estratégicos como esta permiten al grupo "seguir dando lo mejor a los clientes para acompañarlos en su descarbonización".

"A través de una oferta de servicios integral y personalizada, logramos avanzar juntos en la transición energética en un sector clave como es el industrial", ha añadido.

Por su parte, el presidente no ejecutivo de GreenYellow Spain, Marcelino Oreja, ha indicado que esta alianza con Moeve refuerza la ambición de la compañía de "acompañar a la industria en su transformación energética con soluciones concretas, financiables y adaptadas a cada realidad operativa".

"Combinando nuestra experiencia internacional en eficiencia energética, generación renovable y almacenamiento con las capacidades de Moeve, damos un paso decisivo para acelerar la descarbonización sin comprometer la competitividad de las empresas", ha recalcado.