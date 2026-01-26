Microsoft soluciona un fallo que provocaba el bloqueo de Outlook en Windows 11

Algunas empresas que utilizan la versión clásica de Outlook en Windows 11 han experimentado incidencias importantes tras instalar la actualización de seguridad distribuida por Microsoft a mediados de enero. Estos problemas, según reportó el medio Europa Press, incluían bloqueos inesperados en el servicio de correo y dificultades en la apertura de la aplicación, causados por la interacción entre la actualización 23H2 (KB5073455) y los archivos almacenados en la nube, como los PST guardados en OneDrive. Frente a este escenario, la compañía tecnológica puso a disposición un nuevo parche fuera de banda con el objetivo de remediar el funcionamiento de Outlook en los equipos empresariales afectados.

De acuerdo con Europa Press, Microsoft identificó que la actualización lanzada en enero introdujo mejoras y correcciones de seguridad, pero también derivó en que ciertos ordenadores no pudieran apagarse ni entrar en modo hibernación, sino que se reiniciaban automáticamente. Ante la multiplicidad de quejas registradas, la empresa realizó una primera actualización fuera de banda la semana pasada para tratar los reinicios inesperados y restablecer el correcto funcionamiento de los sistemas.

Sin embargo, Microsoft difundió una segunda actualización OOB (Out of Band), centrada esta vez en corregir los recientes fallos asociados a Outlook y a otros servicios en entornos corporativos. Tal como detalló Europa Press, el parche, identificado como KB5074109, aborda específicamente problemas con las versiones 25H2 y 24H2 de Windows 11. Entre los errores solucionados se incluye la imposibilidad de conectar o autenticar en Azure Virtual Desktop y Windows 365, así como fallos al solicitar credenciales a través de aplicaciones de conexión remota.

El medio Europa Press precisó que algunos usuarios detectaron que los correos enviados durante el periodo afectado no quedaban registrados en la carpeta “Elementos enviados”, mientras que los correos ya descargados podían volver a bajarse de forma duplicada. Además, el comunicado de Microsoft aclara que estos inconvenientes han incidido principalmente sobre la versión clásica de Outlook gestionada mediante licencias empresariales, de modo que las instalaciones domésticas de Windows han quedado exentas del problema.

A partir de la disponibilidad del nuevo parche, distribuido a través del canal habitual de Windows Update con el código KB5078127, tanto los errores de conexión y autenticación como los bloqueos de Outlook pueden resolverse en los dispositivos corporativos afectados. Europa Press agregó que los equipos que dependían de servicios de archivos en la nube, donde se almacenaban los archivos PST, resultaron especialmente vulnerables a caídas o imposibilidad de acceder a la aplicación de correo electrónico.

Microsoft publicó en su página de problemas conocidos de Windows 11 que la actual solución se suma a la respuesta previa a los errores que provocaron reinicios no planificados después del despliegue de la versión 23H2. La compañía puntualizó que esta es la segunda corrección vinculada a la serie de actualizaciones de enero, lo que confirma el seguimiento específico que se mantiene sobre la estabilidad de su sistema operativo y los servicios asociados para empresas.