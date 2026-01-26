La UE no comenta la muerte de un hombre a manos de agentes federales en EEUU: "Lamentamos cualquier pérdida"

La Unión Europa ha eludido este lunes hacer comentario alguno sobre la muerte del enfermero Alex Pretti a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza durante las protestas este sábado contra una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener a un extranjero en el centro de la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota.

"No hay comentarios que hacer sobre este asunto interno de Estados Unidos, pero, por supuesto, lamentamos cualquier pérdida de vidas inocentes", ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz de Exteriores Anitta Hipper, que acto seguido se ha retractado del uso de la palabra "inocente" porque no compete a la UE "juzgar si son inocentes o no".

De esta manera ha respondido la portavoz comunitaria al ser preguntada por una valoración de la UE sobre la muerte de Pretti este sábado, así como la de Renée Good el pasado 7 de enero, también tiroteada durante una redada contra migrantes en Minneapolis.

La UE, que condenó en 2020 la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la Policía en Minneapolis asegurando que era un caso de "abuso de poder" se ha limitado esta vez a decir que "corresponde al sistema judicial de Estados Unidos establecer los hechos".

El viernes miles de personas tomaron las calles de Minneapolis para denunciar abusos cometidos durante las últimas semanas en las operaciones del ICE después de que, el pasado 7 de enero, otro agente federal matara a tiros a la ciudadana estadounidense Renée Good.

Pretti murió el sábado tras ser tiroteado durante una nueva operación de la Patrulla Fronteriza, después de ser reducido por varios agentes. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el enfermero de 37 años iba armado con una pistola y dos cargadores.

No obstante, Michael y Susan Pretti, padres del enfermero, han criticado las "repugnantes mentiras" de las autoridades federales sobre las intenciones de su hijo cuando fue tiroteado por un agente y han destacado que "no tenía un arma en la mano" cuando ocurrió el incidente.

A esto se suma la opinión de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el grupo de presión más importante de Estados Unidos a favor de la posesión de armas de fuego, que recordaron en un comunicado que incluso si Pretti tuviera un arma, la Constitución de EEUU prohíbe a los agentes de la ley disparar a ciudadanos armados si no representan una amenaza inminente.