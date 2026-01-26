Agencias

La marca de nutrición deportiva HSN se une al Comité Olímpico Español para el ciclo olímpico de Los Angeles 2028

El organismo presidido por Alejandro Blanco suma como patrocinador a una compañía especializada en suplementos, que aportará innovación y calidad al apoyo nutricional de los deportistas que preparan su participación en la cita olímpica estadounidense

Guardar

Gloria López, directora de marketing de HSN, hizo énfasis en que los valores defendidos por el Comité Olímpico Español, tales como el esfuerzo, la constancia y la superación, se alinean de forma directa con los principios que rigen la labor diaria de la compañía. López subrayó que este acuerdo facilita el apoyo al deporte nacional con una visión de largo plazo y responsabilidad, según informó el medio.

El Comité Olímpico Español estableció el lunes un nuevo acuerdo de patrocinio con la marca española de nutrición deportiva HSN, vinculando a ambas entidades para el ciclo olímpico que culminará en Los Angeles 2028, de acuerdo con lo publicado en un comunicado institucional y reportado por los medios. A partir de esta alianza, HSN actuará como patrocinador oficial de nutrición deportiva del COE, brindando soporte a los atletas nacionales durante su preparación para los Juegos Olímpicos estadounidenses.

En el comunicado, el COE remarcó que la integración de HSN al conjunto de patrocinadores representa un apoyo estratégico para el entorno olímpico español. Sostuvo que el compromiso de la marca con los estándares de calidad y la excelencia en nutrición deportiva está en sintonía con los principios del olimpismo.

La presidencia del Comité, representada por Alejandro Blanco, destacó que la llegada de HSN fortalece la determinación del organismo en garantizar el máximo cuidado para los deportistas. Blanco afirmó que disponer de un patrocinador de referencia en el campo de la nutrición reviste importancia para acompañar a los atletas nacionales durante todo el proceso de preparación y encarar con el respaldo óptimo la próxima cita olímpica internacional.

Según consignó el COE, el acuerdo prevé que HSN aporte al ecosistema olímpico nacional su experiencia en formulación y desarrollo de productos con altos estándares de calidad, así como su apuesta constante por la innovación y la mejora orientada a satisfacer los requerimientos específicos de los atletas de alto rendimiento.

La alianza contempla el acompañamiento de la empresa durante todo el camino hacia la cita olímpica en Estados Unidos, con el fin de asegurar que los deportistas españoles dispongan de recursos nutricionales a la altura de la exigencia del evento. El comunicado de la organización olímpica nacional hizo hincapié en que esta colaboración busca fomentar las condiciones necesarias para que los representantes españoles puedan desarrollar todo su potencial competitivo.

Por su parte, Gloria López manifestó el propósito de HSN de continuar proveyendo productos diseñados para responder a las exigencias del deporte olímpico. Al referirse a la alianza, López recalcó la identificación de la empresa con los valores que impulsa el COE y señaló que la institución constituye el marco idóneo para apoyar la evolución del deporte español de forma responsable y con proyección futura, según recogió el medio oficial en su comunicado.

El acuerdo firmado entre el Comité Olímpico Español y HSN implica la integración directa de la marca como colaborador estratégico en la preparación olímpica hacia Los Angeles 2028. La relación, informada por los medios y por la comunicación oficial del COE, se fundamenta en la promoción de la excelencia, la mejora continua y la apuesta por la salud y el bienestar integral de los deportistas nacionales.

Temas Relacionados

Nutrición deportivaComité Olímpico EspañolHSNAlejandro BlancoGloria LópezLos AngelesEspañaPatrocinio deportivoJuegos OlímpicosInnovaciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La misa funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz en Córdoba se traslada al sábado 31

El Cabildo ha convocado a la población de Córdoba y Adamuz a asistir a la liturgia, que rendirá tributo a los fallecidos del accidente ferroviario, poniendo en valor el respaldo solidario mostrado por los habitantes durante la emergencia

La misa funeral por las

Deportistas paralímpicos y olímpicos protagonizan la campaña publicitaria 'Tu mejor versión' de Sanitas

La nueva iniciativa de la empresa de salud reúne grandes figuras del deporte, entre ellas Teresa Perales y Carolina Marín, destacando esfuerzo, perseverancia y la importancia de cuidarse, con difusión nacional en televisión, redes sociales y espacios digitales

Deportistas paralímpicos y olímpicos protagonizan

Microsoft entregó al FBI las claves BitLocker guardadas en sus servidores de tres ordenadores, según Forbes

La multinacional tecnológica facilitó información cifrada al organismo estadounidense tras recibir una orden de la justicia, mientras expertos destacan diferencias con otras firmas del sector y reavivan el debate sobre privacidad y colaboración con autoridades

Microsoft entregó al FBI las

Los ministros de Finanzas del G7 abordarán este martes la seguridad de las cadenas de suministro

Los ministros de Finanzas del

EEUU y Corea del Sur refuerzan su cooperación nuclear para el desarrollo de nuevos submarinos

Colby y Ahn Gyu Back se reunieron en Seúl para avanzar en tecnología naval con energía atómica, destacando la urgencia de fortalecer la defensa conjunta ante las amenazas de Pyongyang y subrayando la relación estratégica entre los dos gobiernos

EEUU y Corea del Sur