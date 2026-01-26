La marca de nutrición deportiva HSN se une al Comité Olímpico Español para el ciclo olímpico de Los Angeles 2028

Gloria López, directora de marketing de HSN, hizo énfasis en que los valores defendidos por el Comité Olímpico Español, tales como el esfuerzo, la constancia y la superación, se alinean de forma directa con los principios que rigen la labor diaria de la compañía. López subrayó que este acuerdo facilita el apoyo al deporte nacional con una visión de largo plazo y responsabilidad, según informó el medio.

El Comité Olímpico Español estableció el lunes un nuevo acuerdo de patrocinio con la marca española de nutrición deportiva HSN, vinculando a ambas entidades para el ciclo olímpico que culminará en Los Angeles 2028, de acuerdo con lo publicado en un comunicado institucional y reportado por los medios. A partir de esta alianza, HSN actuará como patrocinador oficial de nutrición deportiva del COE, brindando soporte a los atletas nacionales durante su preparación para los Juegos Olímpicos estadounidenses.

En el comunicado, el COE remarcó que la integración de HSN al conjunto de patrocinadores representa un apoyo estratégico para el entorno olímpico español. Sostuvo que el compromiso de la marca con los estándares de calidad y la excelencia en nutrición deportiva está en sintonía con los principios del olimpismo.

La presidencia del Comité, representada por Alejandro Blanco, destacó que la llegada de HSN fortalece la determinación del organismo en garantizar el máximo cuidado para los deportistas. Blanco afirmó que disponer de un patrocinador de referencia en el campo de la nutrición reviste importancia para acompañar a los atletas nacionales durante todo el proceso de preparación y encarar con el respaldo óptimo la próxima cita olímpica internacional.

Según consignó el COE, el acuerdo prevé que HSN aporte al ecosistema olímpico nacional su experiencia en formulación y desarrollo de productos con altos estándares de calidad, así como su apuesta constante por la innovación y la mejora orientada a satisfacer los requerimientos específicos de los atletas de alto rendimiento.

La alianza contempla el acompañamiento de la empresa durante todo el camino hacia la cita olímpica en Estados Unidos, con el fin de asegurar que los deportistas españoles dispongan de recursos nutricionales a la altura de la exigencia del evento. El comunicado de la organización olímpica nacional hizo hincapié en que esta colaboración busca fomentar las condiciones necesarias para que los representantes españoles puedan desarrollar todo su potencial competitivo.

Por su parte, Gloria López manifestó el propósito de HSN de continuar proveyendo productos diseñados para responder a las exigencias del deporte olímpico. Al referirse a la alianza, López recalcó la identificación de la empresa con los valores que impulsa el COE y señaló que la institución constituye el marco idóneo para apoyar la evolución del deporte español de forma responsable y con proyección futura, según recogió el medio oficial en su comunicado.

