La CNMV alerta de una 'app' promocionada por Whatsapp que usa fraudulentamente el nombre de BBVA

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre once entidades financieras no registradas, entre ellas, una que suplanta la identidad de BBVA.

En concreto, se trata de la 'app' BBVASEC, que se promociona en grupos de Whatsapp, pero que no guarda relación con BBVA, según apunta el supervisor.

Ha alertado de otra 'app' que se promociona por Whatsapp, Ibxt, y de un clon, 4Syte Trading (4sytegroup.com), que se hace pasar por Activotrade Valores.

Por último, ha advertido de las siguientes entidades no autorizadas: GSS Assets (globalsolutionstrategies.com); Stamford Finance (stmfrd-finance.com); Idcxs Crypto Group (idcxs.com); Horizons 28 (horizons28.com); ETF Boost AI (etfboost.ai); Mktinvesting (mktinvesting.com); sqhwyd.net; y Global Tradestation (globaltradestatiionltd.co)

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

Además, recuerda que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' y la de los supervisores internacionales pueden ser consultadas a través de su página web.

El organismo tiene habilitado un número de teléfono de atención, el 900 535 015, al que los inversores pueden dirigirse para comprobar si una entidad está registrada e invita a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.