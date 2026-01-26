Italia convoca al embajador israelí tras las amenazas de un colono a dos policías italianos en Cisjordania

El personal diplomático italiano informó que, tras un incidente ocurrido cerca de Ramala, no se encontró evidencia de que la zona fuera restringida para su presencia, según confirmación obtenida del Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT). De acuerdo con la agencia de noticias AdnKronos, funcionarios del Consulado General de Italia en Jerusalén fueron intimidados por un civil armado mientras realizaban una misión de reconocimiento en la región palestina, un acto que generó una respuesta diplomática inmediata por parte del gobierno italiano, que exigió explicaciones formales al Estado de Israel.

Según consignó AdnKronos, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, convocó este lunes al embajador israelí en Roma, Jonathan Peled, con el objetivo de solicitar aclaraciones sobre la amenaza recibida por dos policías italianos del consulado. Los funcionarios afectados, quienes portaban pasaporte y vehículo diplomáticos, se encontraban preparando una visita de diplomáticos europeos a una localidad próxima a Ramala.

Durante su labor, los dos oficiales italianos fueron abordados y amenazados por un individuo vestido de civil, quien los apuntó con un arma de fuego. El agresor intentó interrogar a los policías, pero estos optaron por no responder a sus palabras ni a la coacción. Según detalló la fuente citada, esa persona los puso en contacto con un tercero, no identificado, que les ordenó abandonar la zona bajo la justificación de tratarse de un área militarmente restringida.

Posteriormente, los diplomáticos italianos verificaron con el COGAT la situación de la zona y recibieron la confirmación de que no existía restricción para la presencia diplomática en ese lugar, indicó la agencia de noticias AdnKronos. Esto desmintió el argumento lógico esgrimido por los civiles armados que intentaron expulsar a los funcionarios italianos.

De acuerdo con AdnKronos, tras el suceso, los diplomáticos italianos lograron regresar sin lesiones al Consulado en Jerusalén. Una vez a salvo, notificaron de lo ocurrido a la Embajada de Italia, que canalizó el incidente elevando una nota de protesta al Ministerio de Exteriores de Israel, así como al COGAT, al Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), a la Policía israelí y al Shin Bet, el servicio nacional de Inteligencia.

El incidente, reportó AdnKronos, generó una rápida reacción por parte de las autoridades italianas, quienes consideran fundamental esclarecer lo acontecido y garantizar la seguridad de su personal en territorio palestino. El ministro Tajani sostuvo un encuentro con el embajador Jonathan Peled en Roma para exigir explicaciones detalladas por la actitud del civil armado, a quien las fuentes italianas atribuyen ser un colono.

Según publicó AdnKronos, los funcionarios italianos se encontraban en pleno cumplimiento de sus tareas diplomáticas, en este caso como parte de una expedición de reconocimiento para la preparación de una futura visita de diplomáticos europeos en la región de Ramala. Estos funcionarios representan al Consulado General de Italia en Jerusalén, oficina que cumple funciones consulares en zonas bajo jurisdicción o administración compleja, como ocurre en los Territorios Palestinos.

El episodio reveló tensiones en el terreno que afectan directamente al trabajo de las misiones diplomáticas europeas. Las amenazas, de acuerdo con la información recabada por AdnKronos, se produjeron a pesar de la documentación y credenciales diplomáticas presentadas por los miembros del consulado, lo que sumó gravedad al incidente.

En el contexto de la reacción oficial italiana, la nota de protesta se dirigió no solo a instancias del gobierno israelí sino también a cuerpos de seguridad y la inteligencia nacional, reflejando la amplitud de la preocupación diplomática suscitada. Tanto el Ministerio de Exteriores italiano como el Consulado en Jerusalén reiteraron, según AdnKronos, la importancia de que incidentes semejantes no se repitan y de que quede garantizada la seguridad de sus trabajadores en territorio ajeno.

El episodio, reportó el medio, ha elevado el nivel de tensión diplomática entre Roma y Tel Aviv, en tanto se aguardan respuestas oficiales que aclaren los motivos de la actuación del civil armado, su posible pertenencia a grupos colonos y las eventuales medidas que tomará el gobierno de Israel para evitar situaciones similares en el futuro inmediato.