Fundación ONCE lanza la VII edición de su programa de asesorías para empresas de España y Latinoamérica

Fundación ONCE ha abierto la convocatoria de la séptima edición de su 'Programa de Crecimiento', una iniciativa para apoyar a compañías de España y --por primera vez-- de Latinoamérica en los ámbitos de la discapacidad y de las personas mayores, con el objetivo de acelerar la expansión de estas buenas prácticas y reforzar su impacto social.

En este sentido, la fundación ha explicado en un comunicado que esta iniciativa se centra en resolver, de manera personalizada, los principales retos de crecimiento que afrontan estas empresas. El acompañamiento tendrá una duración de entre 8 y 12 semanas, pero podrá incrementarse unas semanas más si se considera necesario.

El servicio cubrirá la resolución de distintas necesidades vinculadas a palancas clave de su crecimiento, como la proyección y rediseño del modelo de negocio, del mercado o de la estrategia de precios. Asimismo, la fundación ha mencionado que trabajará en la estructura de la empresa, por ejemplo, aspectos financieros, legales, fiscales o relacionados con personas y capital (preparación de rondas de inversión). Sin embargo, se priorizarán acciones con impacto inmediato, ya que se formulará un plan de implementación.

La convocatoria se desarrollará, un año más, en colaboración con PwC, que pondrá a disposición de las empresas participantes un equipo de expertos en crecimiento para el desarrollo de proyectos específicos y ajustados a sus necesidades, con énfasis en la eliminación de barreras que limitan su crecimiento.

Las empresas interesadas pueden presentar su candidatura a través del enlace oficial del 'Programa de Crecimiento' hasta el próximo 20 de febrero.

En ediciones anteriores, Fundación ONCE ha acompañado más de una veintena de proyectos innovadores con impacto tangible en la calidad de vida de las personas con discapacidad y las personas mayores, lo que "impulsa soluciones que resuelven necesidades reales", como ha destacado. Así, en la última edición, entre otras iniciativas, ofrecieron respaldo a compañías como Gaman, Accessible Madrid, Más Mayor y eXRcise.