El TAS concede la cautelar a Facundo Garcés y podrá volver a jugar con el Alavés

Según la resolución emitida por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la suspensión de Facundo Garcés ya no tiene efecto provisionalmente, mientras el organismo internacional revisa de fondo su caso por supuesta falsificación de documentos. El central de origen argentino, naturalizado malasio y actual jugador del Deportivo Alavés, queda de este modo habilitado para reincorporarse a la plantilla y disputar encuentros oficiales, después de varias semanas apartado de toda actividad futbolística por disposición de la FIFA.

El medio informó que el TAS acogió la solicitud de suspensión cautelar presentada por Garcés, lo que implica que la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FIFA el 25 de septiembre de 2025 —y confirmada posteriormente por la Comisión de Apelación de la FIFA el 3 de noviembre de ese mismo año— queda en pausa hasta que se resuelva la apelación de fondo. De acuerdo con el pronunciamiento recogido por el club vasco y reproducido por la prensa, “la sanción de 12 meses de suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol queda suspendida provisionalmente”.

La medida tomada por el TAS representa un giro en la situación de Garcés y otros futbolistas implicados. Según publicó el medio, el pasado mes de septiembre, la FIFA sancionó a la Asociación Malasia de Fútbol (FAM) y a siete jugadores acusados de disputar partidos internacionales portando documentación presuntamente alterada. Entre los afectados figuraban, junto a Garcés, Gabriel Palmero, defensa del CD Tenerife cedido en el Unionistas de Salamanca, y otros jugadores vinculados al ámbito futbolístico de Malasia.

El Deportivo Alavés comunicó que, mientras se mantenga vigente la medida cautelar —hasta que el TAS emita un fallo definitivo—, Garcés retomará su trabajo con el primer equipo. “Mientras esta medida cautelar permanezca vigente, Facundo Garcés podrá desarrollar su actividad profesional con normalidad, sin perjuicio de la resolución que el TAS adopte posteriormente sobre el fondo del asunto. Por lo tanto, el jugador procederá a reincorporarse a la dinámica del equipo”, manifestó la entidad en declaraciones recogidas por los medios.

La sanción inicial de la FIFA, ahora suspendida provisionalmente, consistía en un año de exclusión de toda actividad futbolística, al considerar que la participación de los jugadores con la selección malasia infringió las reglas por el uso de documentación presuntamente falsa. El proceso continúa en trámite ante el TAS, que deberá analizar si la sanción está justificada o corresponde su anulación o modificación.

Mientras tanto, el Alavés vuelve a contar con Garcés como refuerzo en su defensa, después de la ausencia forzada del futbolista durante el inicio de la temporada. El jugador, así como los clubes involucrados y las asociaciones correspondientes, permanecerán a la espera de la resolución definitiva por parte del Tribunal Arbitral del Deporte, que determinará el desenlace del expediente disciplinario iniciado por la FIFA.