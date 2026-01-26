El campo vuelve a las calles desde hoy al 30 de enero en protesta por recortes de la PAC y Mercosur

El plan de concentrar la mayoría de las acciones el 29 de enero bajo el nombre de ‘súper jueves’ marca un momento clave para el movimiento de agricultores y ganaderos españoles, que intensificarán sus protestas durante toda la semana en diferentes ciudades del país, advirtiendo que la confluencia de varias amenazas puede poner en peligro la sostenibilidad de las explotaciones familiares. Según publicó Europa Press, estas movilizaciones buscan una reacción clara de las administraciones ante problemas estructurales que los representantes de las principales organizaciones agrarias consideran urgentes.

Las protestas, que incluyen tractoradas y concentraciones, se desarrollarán desde el lunes hasta el viernes, con el 29 de enero como foco central. De acuerdo con lo informado por Europa Press, la convocatoria se lleva a cabo en unidad de acción entre la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). El calendario de protestas coincide con la revisión judicial del acuerdo UE-Mercosur, cuyo proceso quedó en suspenso tras ser remitido por el Parlamento Europeo al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, aunque las organizaciones consideran que la revisión legal no resuelve las preocupaciones del sector.

Las organizaciones convocantes han confirmado protestas en múltiples provincias, entre ellas Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Mallorca. En la capital, Madrid, se esperan movilizaciones y la organización de un acto simbólico bajo el nombre de ‘cocido reivindicativo’ en la Puerta del Sol, donde agricultores y ganaderos presentarán demandas específicas al gobierno y a la opinión pública. El medio Europa Press detalló que se esperan más de 25 tractoradas y protestas en toda España durante el ‘súper jueves’.

Las principales preocupaciones de quienes participan en la protesta giran en torno a la reducción del presupuesto de la próxima Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea: el recorte llega al 23%, cantidad que las organizaciones agrícolas consideran inasumible para miles de explotaciones familiares. Según reportó Europa Press, los sindicatos agrarios temen que una disminución de esa magnitud ponga en riesgo la viabilidad económica de explotaciones pequeñas que dependen en gran parte de esas ayudas para desempeñar su actividad.

Además del recorte de la PAC, los agricultores y ganaderos expresan su rechazo a la política de acuerdos comerciales con terceros países. Según declaró el secretario general de UPA, Cristobal Cano, en una rueda de prensa recogida por Europa Press junto a los representantes de Asaja y COAG, preocupa que pactos como el de la UE con Mercosur, Camboya o Myanmar permitan la entrada en el mercado comunitario de productos agroalimentarios sin las mismas exigencias productivas, sanitarias ni medioambientales que se aplican a los productores europeos. Para las entidades organizadoras, esta diferencia pone en una situación de desventaja a los agricultores españoles y compromete la competitividad del sector nacional.

La protesta impulsada por las organizaciones agrarias también reclama otras medidas específicas. Entre las principales se encuentra la exigencia de un cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, con énfasis en la prohibición de la venta a pérdidas y la publicación oficial de los costes medios de producción, petición que, según especificó Europa Press, responde al objetivo de garantizar transparencia en el ámbito comercial y proteger a los pequeños productores frente a las grandes cadenas de distribución. Otra de las demandas incluye la aprobación de una Ley de Emergencia para los daños provocados por la fauna salvaje, asunto que afecta a diversas regiones agrícolas, así como la adaptación de la Reforma Laboral a las particularidades de las campañas agrarias, ya que muchos sectores del campo dependen de la contratación temporal y estacional.

Europa Press explicó que las organizaciones consideran la excesiva burocracia como otro de los retos a afrontar, señalando el aumento en los requisitos administrativos como un obstáculo añadido en un contexto de incertidumbre económica derivada de los recortes y la competencia exterior. Las asociaciones insisten en la necesidad de revisar y simplificar los trámites para que las explotaciones puedan funcionar de manera más ágil y efectiva.

Las protestas y tractoradas de esta semana representan la continuidad de una serie de acciones reivindicativas que asociaciones y sindicatos vienen impulsando para mantener el foco sobre los desafíos actuales del campo español. Según ha informado Europa Press, la convocatoria de protestas busca trasladar a las administraciones la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas explotaciones familiares y reclamar decisiones que permitan mantener la actividad agrícola y ganadera en las zonas rurales. Los convocantes reiteran que el mantenimiento del tejido productivo agrario no solo impacta en el plano económico, sino que tiene consecuencias directas en la estabilidad social y territorial de muchas comarcas españolas.

La reformulación de la PAC y la política comercial de la Unión Europea centran en buena medida la agenda de las protestas, aunque el pliego de demandas abarca también otros aspectos vinculados a la sostenibilidad e innovación en el campo, la protección de los mercados nacionales frente a la competencia exterior y el acceso a condiciones equitativas en materia de regulación, precios y seguridad jurídica. Según subrayó Europa Press a partir de las declaraciones de los líderes sindicales, el sector pretende que el ciclo de movilizaciones derive en modificaciones legislativas y en un cambio en las relaciones institucionales que responda de manera eficaz a la magnitud de la crisis agraria.

La jornada del 29 de enero se perfila como el principal termómetro de la magnitud de la protesta, con la participación confirmada de agricultores y ganaderos de diversos puntos de España, quienes se desplazarán con sus tractores y productos para visibilizar el impacto de la crisis. Los organizadores esperan que la dimensión de las movilizaciones y el despliegue territorial evidencien la gravedad de los problemas del sector y fuercen la apertura de un diálogo más efectivo con las autoridades responsables, según la información recopilada por Europa Press.