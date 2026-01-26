Dro Fernández abandona el Barça y ficha por el Paris Saint-Germain

El centrocampista español Pedro 'Dro' Fernández jugará en el Paris Saint-Germain las próximas cuatro temporadas y media, hasta 2030, después de que el club francés y el FC Barcelona, a donde llegó en 2022, hayan llegado este lunes a un acuerdo para su traspaso.

El interior gallego, de 18 años, portará el dorsal 27. "Estoy muy feliz y muy orgulloso de unirme al Paris Saint-Germain, es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia. El PSG es un club enorme al que sigo desde niño, donde grandes leyendas han marcado la historia. Hoy tengo muchísimas ganas y motivación de jugar y darlo todo por esta camiseta", señaló.

Con ello, terminan semanas de especulaciones que llegaron a suscitar incluso el malestar del técnico azulgrana, Hansi Flick. "Puedes no estar de acuerdo con lo que uno hace, pero hablamos de jugadores de 18 años, son adultos, pueden tomar sus decisiones. Hay gente en su entorno que quizás les incita, lo voy a dejar aquí, no quiero hablar más. Yo creo que ya he dicho suficiente", declaró el entrenador alemán el pasado 17 de enero.

Nacido en Nigrán, Dro comenzó a jugar en el ED Val Miñor de la localidad pontevedresa antes de dar el salto al club catalán en 2022. Allí continuó su formación durante tres temporadas, actuando sobre todo en el mediocampo. Durante la temporada 2024-25, con 16 años, subió al juvenil y conquistó la UEFA Youth League de 2025; disputó siete partidos en la competición y marcó dos goles decisivos, incluido el tanto de la victoria (4-2) frente a Young Boys de Berna. A nivel nacional, contribuyó al doblete de División de Honor y Copa del Rey Juvenil.

Tras incorporarse a la gira de verano por Japón, anotó su primer gol con el primer equipo del FC Barcelona frente al Vissel Kobe el 27 de julio de 2025, y en septiembre debutó de manera oficial con la camiseta blaugrana. Hasta la fecha, el mediocampista ha sumado cinco encuentros, cuatro en LaLiga y uno en la Liga de Campeones, competición en la que dio su primera asistencia el 21 de octubre en la victoria por 6-1 ante Olympiakos.