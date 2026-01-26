Agencias

Detenido un conductor fugado tras chocar contra cuatro vehículos estacionados en Palma

Un individuo de 30 años fue arrestado tras causar una colisión múltiple, darse a la fuga y oponer violencia a su detención en Palma, negándose a la prueba de alcoholemia pese a presentar claros signos de embriaguez

La intervención de un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio permitió el seguimiento y la posterior detención de un hombre de 30 años tras protagonizar una fuga en Palma, después de chocarse contra cuatro automóviles aparcados en la vía pública. Según consignó la Policía Local de Palma mediante un comunicado, este incidente derivó en la detención del individuo como presunto responsable de dos delitos contra la seguridad vial y uno de resistencia grave a la autoridad, hechos ocurridos el 19 de enero a las 23:54 horas en la calle Andreu Feliu.

El medio oficial detalló que la Central del 092 desplegó una patrulla de la Unidad Nocturna (UNOC) hacia el lugar, donde, de acuerdo con la reconstrucción policial, el conductor había perdido el control de su vehículo, lo que provocó una colisión múltiple contra cuatro vehículos estacionados. Posteriormente, el sospechoso abandonó la escena a pie e intentó huir, lo que llevó a la persecución por parte del agente fuera de servicio, quien no lo perdió de vista hasta que fue interceptado por otro equipo uniformado de la Policía Local.

Según publicó la Policía Local en su nota de prensa, cuando los agentes localizaron e intentaron detener al hombre, este exhibía signos claros de intoxicación etílica. A pesar de las reiteradas advertencias sobre la obligación legal de someterse al control de alcoholemia, el sospechoso se negó a realizar dicha prueba. El comunicado policial agregó que el sujeto mostró una resistencia física considerable, llegando a golpear con patadas y manotazos a los funcionarios policiales durante el proceso de detención.

El hombre fue finalmente arrestado en el lugar y, conforme al procedimiento, la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) elaboró el atestado correspondiente por el siniestro. Una vez concluidas las diligencias por parte de la Sala de Atestados, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Tal como reportó la Policía Local de Palma, esta actuación se enmarca dentro de la labor de las fuerzas de seguridad para prevenir delitos viales y para asegurar la protección tanto de los agentes como de la ciudadanía ante situaciones de peligro derivadas de la conducción bajo los efectos del alcohol y la resistencia a la autoridad.

