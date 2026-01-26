Costa Rica cierra su campaña electoral con la oposición apelando a una poco probable segunda vuelta

Laura Fernández, quien se desempeñó como ministra durante el mandato de Rodrigo Chaves hasta hace un año, emerge como la favorita para ganar la presidencia de Costa Rica en la primera ronda, según las proyecciones de encuestas recientes. El medio La Nación informó que las tendencias de intención de voto otorgan a Fernández, candidata del partido Pueblo Soberano, cerca del 40% de los sufragios, cifra que le permitiría evitar una segunda vuelta en los comicios programados para el próximo 1 de febrero.

De acuerdo con La Nación, un total de veinte aspirantes compiten por la jefatura del Estado en una campaña caracterizada por su duración, considerada la más extensa de las últimas décadas en el país. Fernández, de 39 años, apuesta por continuar la gestión de Chaves, quien llega al cierre de su mandato con un nivel de aprobación del 60%, a pesar de cuestionamientos de sectores que advierten sobre posibles riesgos para la independencia del Poder Judicial y la vigencia de la Constitución.

Los electores costarricenses no solo elegirán presidente y dos vicepresidentes, sino también renovarán los 57 escaños del Parlamento en esta jornada electoral. Según consignó La Nación, la oposición busca forzar una segunda ronda, aunque los sondeos reflejan pocas probabilidades de que ninguno de los candidatos alcance el umbral del 40% requerido para definir la presidencia en primera vuelta. En caso de no lograrse ese porcentaje, una hipotética segunda ronda se realizaría el 5 de abril.

El candidato Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), históricamente una de las agrupaciones más representativas del país, figura en la segunda posición en las encuestas, aunque sólo cuenta con el 8% de apoyo. En un mensaje difundido por medios, Ramos instó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto de manera libre. “La gente ya no quiere más de lo mismo”, señaló en un video difundido este domingo, según publicó La Nación.

Por su parte, la ex primera dama Claudia Dobles, abanderada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), aparece con cerca del 5% de las preferencias. Dobles expresó en su acto de cierre de campaña que mantiene la esperanza de que las urnas conduzcan a una segunda vuelta entre dos mujeres, lo que considera posible tras los resultados preliminares. “Somos el movimiento que puede derrotar al continuismo, Costa Rica está lista para un debate entre dos mujeres, dos mujeres muy diferentes que creemos en la política de manera muy distinta,” manifestó Dobles en el evento celebrado en San José, recogió La Nación. Además, Dobles trajo a colación en su discurso denuncias pasadas sobre acoso sexual contra Rodrigo Chaves, críticas que ya formaron parte del debate público durante las elecciones de 2022, cuando Chaves fue electo con un 53% de los sufragios en segunda vuelta. “Costa Rica se merece más que tener un pachuco acosador sexual”, sentenció Dobles citada por La Nación.

Tanto Fernández como Dobles forman parte de las cinco candidatas mujeres que figuran en las papeletas, junto a figuras conocidas y otros contendientes de ciclos anteriores, como el conservador Fabricio Alvarado Muñoz. Los nombres presentes reflejan un abanico representativo de la escena política costarricense, marcado por la alternancia y la recurrencia de candidatos con experiencia política.

En el cierre de campaña, Fernández subrayó su objetivo de ganar no solo la presidencia, sino también asegurar el apoyo legislativo pronosticando el respaldo de 40 diputados, según reportó La Nación. Además, Fernández ha prometido integrar a Chaves en su futuro gabinete, si resulta electa. Este posicionamiento busca capitalizar la popularidad del presidente saliente, en un contexto donde parte de la población expresa inquietudes sobre una potencial concentración de poder.

La participación de la ciudadanía es uno de los factores destacados en esta elección. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a través de un mensaje televisado, apeló a los costarricenses para que se acerquen a las urnas “sin miedo” y ejerzan su derecho en un momento en el que las democracias enfrentan desafíos en diferentes regiones. Según reportó La Nación, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría, recalcó que la democracia costarricense se ha formado mediante el esfuerzo y la confianza mutua, e instó a votar de manera libre, pacífica y secreta.

El magistrado Héctor Fernández Masís, del Tribunal Supremo de Elecciones, puntualizó que la decisión de elegir autoridades corresponde exclusivamente a los ciudadanos de Costa Rica. Alertó sobre la incidencia de “actores externos” y rechazó cualquier presión internacional en el desarrollo del proceso electoral. “Nuestra democracia no necesita tutelas ni presiones del extranjero”, afirmó Fernández Masís, en alusión a recientes episodios de intervenciones extranjeras en elecciones latinoamericanas, siendo el caso de Honduras uno de los ejemplos señalados.

El nivel de indecisión antes de las elecciones es un elemento relevante que reseñó La Nación, ya que alrededor del 32% de los electores manifiestan incertidumbre sobre su voto. Este dato introduce un elemento de inestabilidad ante la aparente ventaja de Fernández, que podría incidir en las posibilidades de una segunda vuelta si la tendencia en indecisos se modifica o se mantiene alta hasta el día de las votaciones.

En este contexto, la sociedad costarricense se prepara para concurrir a las urnas con un abanico de propuestas políticas, expectativas de continuidad o cambio y la observación sobre el papel de mujeres candidatas en puestos de alta responsabilidad. El cierre de la campaña electoral ha estado marcado por la insistencia en el respeto a la soberanía nacional, la integridad del proceso democrático y el llamado a la participación activa de la ciudadanía, según publicó La Nación.