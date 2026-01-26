Agencias

Astrónomos revelan nuevos detalles sobre la influencia de la materia oscura en el Universo

Un innovador estudio internacional ha logrado trazar la representación más detallada hasta la fecha de la sustancia invisible que estructura el cosmos, mostrando cómo su gravedad ha moldeado la formación de estrellas, galaxias y planetas, según Nature Astronomy

Guardar

El área del cielo seleccionada para el análisis, ubicada en la constelación de Sextans y de dimensiones equivalentes a unas 2,5 veces la Luna llena, se convierte en el terreno de comparación para todos los futuros mapas de materia oscura. La investigación, según detalló la revista Nature Astronomy, logró un nuevo nivel de resolución en el cartografiado de esta sustancia invisible que estructura el cosmos, matizando la comprensión sobre el modo en que, a través de su gravedad, ha configurado históricamente la formación de estrellas, galaxias y planetas.

Según informó Nature Astronomy, el trabajo fue resultado de una colaboración internacional liderada por la Universidad de Durham en Reino Unido, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA y la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suiza. El grupo de astrónomos utilizó datos inéditos del Telescopio Espacial James Webb (Webb), lo que permitió representar la distribución y el impacto de la materia oscura con una claridad sin precedentes. El artículo señala que los hallazgos corroboran estudios previos y aportan elementos nuevos a la relación entre la materia no visible y aquella que compone las estrellas, los planetas y la materia observable.

Al inicio del Universo, ambas formas de materia —oscura y normal— presentaban una distribución dispersa. De acuerdo con Nature Astronomy, se estima que la materia oscura fue la primera en agruparse bajo la influencia de la gravedad, atrayendo posteriormente a la materia normal y originando sitios de concentración donde surgirían las galaxias y las estrellas. Esta dinámica estableció la actual estructura a gran escala del cosmos visible y también generó las condiciones para el desarrollo de los planetas. Los autores del estudio subrayan que, sin la existencia de la materia oscura, elementos cruciales para la vida, presentes en la Vía Láctea, podrían no haberse formado.

En palabras del doctor Gavin Leroy, del Instituto de Cosmología Computacional de la Universidad de Durham y coautor principal del estudio citado por Nature Astronomy, “al revelar la materia oscura con una precisión sin precedentes, nuestro mapa muestra cómo un componente invisible del Universo ha estructurado la materia visible hasta el punto de permitir el surgimiento de galaxias, estrellas y, en última instancia, la vida misma”. El mapa presentado permite observar cómo esta sustancia, incapaz de emitir o reflejar luz, ni de absorberla ni bloquearla, y que atraviesa la materia ordinaria sin detectarse, ha influido en el Universo palpable únicamente por la fuerza gravitatoria que ejerce.

Nature Astronomy detalla que la evidencia de la interacción entre la materia oscura y la materia normal radica en la coincidencia entre sus respectivos mapas, una alineación que valida la acción gravitacional ejercida a lo largo de la historia cósmica. Según los investigadores, los datos del Webb descartan que esta similitud sea una casualidad, remitiéndola a los efectos acumulados de la gravedad de la materia oscura sobre la distribución de la materia tradicional.

El profesor Richard Massey, también de la Universidad de Durham y coautor citado en el estudio, manifestó que “dondequiera que hoy en el Universo haya materia normal, también hay materia oscura. Miles de millones de partículas de materia oscura atraviesan tu cuerpo cada segundo. No hay daño, no nos detectan y simplemente siguen su camino. Pero, toda la nube de materia oscura que gira alrededor de la Vía Láctea tiene suficiente gravedad para mantener unida a toda nuestra galaxia. Sin materia oscura, la Vía Láctea se desintegraría en rotación”.

El nuevo mapeo se llevó a cabo después de observar durante 255 horas con el Webb la región designada, identificando casi 800.000 galaxias, muchas de ellas nunca antes detectadas. Los científicos aplicaron la técnica de lentes gravitacionales, observando cómo la masa de la materia oscura curva el espacio-tiempo y modifica la trayectoria de la luz proveniente de galaxias distantes, como si la luz atravesara un cristal deforme. Nature Astronomy indica que lo obtenido supera en diez veces el número de galaxias identificadas previamente por observatorios terrestres en la misma zona y dobla la cifra alcanzada, hasta el momento, por el telescopio espacial Hubble.

El equipo encabezado por la doctora Diana Scognamiglio, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, explicó en Nature Astronomy: “Este es el mapa de materia oscura más grande que hemos hecho con Webb, y es dos veces más nítido que cualquier mapa de materia oscura hecho por otros observatorios. Antes, observábamos una imagen borrosa de la materia oscura. Ahora, gracias a la increíble resolución del Webb, vemos el andamiaje invisible del Universo con un detalle asombroso”.

Para precisar la distancia a las galaxias examinas, el equipo empleó el Instrumento de Infrarrojo Medio del Webb (MIRI), aparato en cuyo desarrollo participó la Universidad de Durham y cuya construcción y gestión inicial dependieron del JPL. Las capacidades de MIRI en el rango infrarrojo lo hacen especialmente funcional para detectar galaxias oscurecidas por polvo cósmico.

Entre los próximos objetivos, según Nature Astronomy, el grupo de investigación planea abordar el cartografiado de la materia oscura a escala global usando, además del Webb, el telescopio Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el futuro telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA. La pretensión es avanzar en la comprensión de las propiedades fundamentales de la materia oscura y detectar posibles variaciones en sus características a lo largo de la historia cósmica. El área de Sextans, mapeada en el presente estudio, funcionará como estándar de referencia para futuras comparaciones y afinamientos.

Los patrocinadores de esa investigación, detalló Nature Astronomy, incluyen a la NASA, el Science and Technology Facilities Council del Reino Unido, la Secretaría de Estado Suiza de Educación, Investigación e Innovación, la Instalación Láser Central RCUK/STFC en el Laboratorio Rutherford Appleton del STFC y el Centro Nacional de Estudios Espaciales.

Temas Relacionados

Materia oscuraUniversidad de DurhamNASATelescopio Espacial James WebbReino UnidoSextansUniversoFormación de galaxiasVía LácteaÉcole Polytechnique Fédérale de LausanneEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El FMI recomienda a Nicaragua mejorar el clima empresarial y la gobernanza económica para seguir creciendo

Transparencia, reglas claras y mayor inversión son parte de los retos señalados en la última evaluación del FMI, que advierte sobre riesgos para el desarrollo futuro nicaragüense si no se fortalecen controles y alianzas clave en temas económicos y sociales

El FMI recomienda a Nicaragua

Vox esgrime que el acuerdo con Mercosur es un "golpe mortal" al rural

El portavoz del área agraria de la formación denuncia que la importación masiva de productos sudamericanos pone en riesgo los empleos rurales, la seguridad alimentaria y reclama igualar los requisitos exigidos a la producción europea

Vox esgrime que el acuerdo

Antifraude de la UE destapa una red que exportaba vehículos de segunda mano a Rusia eludiendo las sanciones

La agencia europea OLAF revela una sofisticada operación que permitía el tránsito de automóviles a Rusia burlando restricciones, involucrando a múltiples exportadores e importadores de países vecinos y desatando acciones legales en varios Estados miembro tras la alerta polaca

Antifraude de la UE destapa

La firma de computación cuántica IonQ comprará SkyWater Technology por 1.520 millones

IonQ anuncia un acuerdo definitivo para adquirir SkyWater Technology, movimiento que dará lugar a una plataforma pionera en tecnología cuántica y microchips, según sus directivos, acelerando el avance y garantizando la expansión de soluciones avanzadas en el sector

La firma de computación cuántica

La RFEA divulga su conocimiento y homenajea a Ángel Basas con la publicación de sus 'Guías Clínicas'

Con la colaboración de expertos en fisioterapia, atletismo y universidad, la federación ofrece material práctico y pionero que busca conectar décadas de experiencia con la evidencia científica, recordando la influencia irremplazable que Ángel Basas dejó en el deporte español

La RFEA divulga su conocimiento