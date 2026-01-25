Zelenski trata sobre defensa antiaérea y red eléctrica con los presidentes de Lituania y Polonia

Volodimir Zelenski subrayó la importancia de la cooperación europea en el abastecimiento de sistemas eléctricos y armamentísticos para Ucrania, una cuestión prioritaria dada la persistencia de los ataques rusos mediante drones y misiles sobre infraestructuras y población civil. Según reportó el medio Europa Press, el presidente ucraniano reunió este domingo en Vilna a sus homólogos de Lituania, Gitanas Nauseda, y Polonia, Karol Navrocki, en un encuentro dedicado a examinar alternativas concretas para fortalecer su defensa antiaérea y la red eléctrica nacional.

De acuerdo con Europa Press, Zelenski expuso durante una rueda de prensa que la discusión entre los mandatarios se centró en la crisis energética provocada por los asaltos rusos y en las necesidades humanitarias de la población. El líder ucraniano remarcó la valía del suministro de material eléctrico brindado por socios europeos, al tiempo que agradeció el respaldo político y material recibido tanto de Lituania como de Polonia. En sus declaraciones, Zelenski enfatizó que “los equipos eléctricos o cualquier otra ayuda que venga de los amigos europeos es importante”, insistiendo en que la población sigue viéndose afectada por la ofensiva rusa.

Las conversaciones en Vilna también tuvieron como punto esencial el refuerzo de las capacidades defensivas de Ucrania. Según detalló Zelenski y recogió Europa Press, el diálogo abarcó formas de fortalecer la defensa aérea nacional. El mandatario señaló que se llegó a acuerdos con los presidentes Nauseda y Navrocki para mantener la colaboración técnica y política en iniciativas clave de seguridad, entre ellas el programa SAFE, el fondo europeo para invertir en defensa, y la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), dedicada a canalizar contribuciones europeas para la adquisición de armamento estadounidense.

En palabras de Zelenski, citadas por Europa Press, estos “son programas muy importantes que de verdad nos ayudan”. El jefe de Estado ucraniano afirmó que el programa PURL ya muestra resultados positivos, permitiendo a aliados europeos comprar misiles destinados a su defensa antiaérea. A juicio del líder ucraniano, esta asistencia resulta “muy importante para nosotros”, dado el contexto de la guerra.

Respecto al SAFE, Zelenski explicó que se trata de una iniciativa europea novedosa para la coproducción militar. Según indicó en la rueda de prensa y recogió Europa Press, considera necesario “establecer un porcentaje claro (del programa) para la cooperación y coproducción con Ucrania” a fin de obtener resultados de forma rápida.

Además del frente militar y energético, los presidentes de Ucrania, Lituania y Polonia abordaron cuestiones de integración europea. Según publicó Europa Press, Zelenski resaltó durante el encuentro el valor del apoyo lituano y polaco al proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El mandatario calificó esta adhesión como una “garantía económica de seguridad” para el país y remarcó el respaldo explícito de sus dos socios a ese objetivo.

En la conferencia de prensa presidida por los tres jefes de Estado, el presidente de Ucrania volvió a hacer hincapié en las dificultades que enfrenta la sociedad ucraniana debido a la crisis energética y a las consecuencias de la guerra. “Hoy hemos hablado sobre energía en Ucrania, de lo difícil que es para nuestra gente. Hemos hablado de como apoyar más a los ucranianos. También hemos hablado de defensa aérea, de cómo podemos reforzar a Ucrania”, sostuvo Zelenski según reportó Europa Press.

Las iniciativas mencionadas reflejan las prioridades inmediatas del gobierno ucraniano en coordinación con sus aliados europeos, quienes han reiterado su disposición para dotar al país de los recursos necesarios en el ámbito militar y energético. Según la misma fuente, la cooperación trilateral discutida en Vilna constituye un paso más en la estrategia de resistencia ucraniana frente a la agresión rusa, centrada en la obtención de suministros técnicos, armamento avanzado y respaldo político internacional.

El medio Europa Press también consignó que estas negociaciones forman parte de un proceso amplio de consultas multilaterales que Ucrania sostiene con los Estados miembros de la Unión Europea, en especial en lo relativo a los fondos de defensa y a la participación directa de Kyiv en el desarrollo de sistemas industriales y militares europeos. Estas discusiones adquieren relevancia ante la persistencia de ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania, que han causado dificultades considerables en el abastecimiento eléctrico nacional y han incrementado la vulnerabilidad de la población civil, situación que el presidente Zelenski subrayó ante sus pares regionales.

Tanto el fortalecimiento de los sistemas antiaéreos como la modernización y reparación de la red eléctrica ucraniana dependen en buena medida de la cooperación multinacional, según enfatizó el mandatario ucraniano durante la cita en Vilna. Europa Press reportó que, dentro de este marco, Ucrania insiste en la necesidad de respuestas rápidas y coordina la agenda de prioridades tanto con sus aliados regionales directos como con las instituciones de la Unión Europea.

La reunión celebrada en la capital lituana exhibe el alineamiento de posturas entre Kyiv, Vilna y Varsovia, reflejado en el compromiso de estas naciones para dar cauce a mecanismos de ayuda específicos, como el suministro de equipos eléctricos y la financiación de proyectos de defensa. Este tipo de encuentros refuerzan la colaboración estratégica frente al conflicto y anticipan nuevas coordinaciones en áreas clave para la estabilidad y la reconstrucción de Ucrania.